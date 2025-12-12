Las palabras de Guido Pizarro luego del triunfo sobre Toluca

Tigres salió del Estadio Universitario con una ventaja mínima pero valiosa tras imponerse 1-0 a Toluca en el partido de ida de la final. Guido Pizarro, técnico de los felinos, ofreció un análisis mesurado, consciente de que el margen es corto y que la serie sigue completamente abierta rumbo al Nemesio Diez.

El estratega argentino dejó claro que la intención del equipo no será especular en la vuelta. Tigres, pese a jugar como visitante, buscará imponer condiciones desde el arranque y cerrar la eliminatoria con autoridad. El cuerpo técnico considera que la ventaja solo cobra valor si se sostiene con personalidad y ambición competitiva.

Ellos en su campo se sienten fuertes, así que iremos allá a terminar la serie.

Guido Pizarro

Pizarro subrayó que las finales rara vez se deciden por grandes diferencias, sino por detalles puntuales que inclinan la balanza. En ese sentido, reconoció que el duelo de ida fue sumamente equilibrado y que incluso Tigres pudo ampliar la ventaja, aunque entiende que la serie exige máxima concentración hasta el último minuto.



Tigres UANL v Toluca - Final Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Las finales se definen en detalles, hoy fue un partido muy parejo donde podríamos haber hecho algún gol más. Guido Pizarro

Con la experiencia como uno de los pilares del plantel, el entrenador confía en que futbolistas acostumbrados a este tipo de escenarios marquen el camino en la vuelta. La lectura de partido, el manejo emocional y la toma de decisiones serán factores determinantes en una cancha históricamente compleja como la del Toluca.



Tengo jugadores que han pasado por eso y tienen la experiencia, pero tendremos que hacer las cosas mejor que el rival. Guido Pizarro

Pizarro también explicó que, tras el primer capítulo de la final, el enfoque inmediato será la recuperación física y el análisis táctico. Tigres buscará ajustar detalles sin perder la identidad mostrada en el Volcán, entendiendo que el rival modificará su postura y asumirá mayores riesgos ante su gente.



En el cierre de su intervención, el técnico destacó la conexión con la afición como un elemento clave en la recta final. La sinergia entre plantel y tribuna, construida a lo largo del torneo, será reforzada antes del duelo decisivo, con la intención de llegar emocionalmente fuertes al domingo.