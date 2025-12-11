Las palabras de Guido Pizarro previo a la final en contra de Toluca

Guido Pizarro habló en la antesala de la final del futbol mexicano y dejó claro que la clave para Tigres estará en la jerarquía y recorrido de su plantel. El argentino, hoy un líder distinto dentro del vestuario, destacó que su equipo está construido para este tipo de escenarios de alta tensión y exigencia.

“Confío plenamente en el plantel que tengo, sabemos que tengo jugadores que tienen experiencia en esta clase de partidos”, afirmó de entrada, apelando al colmillo de figuras acostumbradas a jugar finales. Para el argentino, la madurez de su grupo será determinante en los momentos más complejos de la serie.

A pesar de ese respaldo, Pizarro sostuvo que la experiencia por sí sola no alcanzará para ser campeón. Señaló que deberán imponerse futbolísticamente a Toluca, un rival al que respeta profundamente por lo que ha mostrado a lo largo del torneo.



También entiendo que en lo futbolístico tenemos que hacer las cosas muy bien. Mejor que el rival para merecer ganar la final, pero confío en la capacidad de mis jugadores. Guido Pizarro

El mandamás felino reiteró que su fe en el plantel viene desde el primer día de trabajo, cuando asumió el rol de técnico dentro del club.

Desde el primer día que lo agarré confié mucho en mi plantel, en mis jugadores. Sabía que teníamos equipo para estar acá… Entendimos que teníamos que mejorar muchos aspectos a nivel individual y colectivo, fuimos en búsqueda de eso. Guido Pizarro

Pizarro confesó que las bases que adquirió a lo largo de su carrera han sido esenciales para transmitir calma y competitividad durante la Liguilla. La estabilidad emocional y táctica, aseguró, será determinante durante los 180 minutos de la final.

Hay que tener una cierta estabilidad táctica, estabilidad emocional para poder encontrar la mejor versión individual y colectiva. Así podremos ganar el partido. Buscaremos el equilibrio. Guido Pizarro

Finalmente, el mediocampista dedicó palabras de respeto a Antonio Mohamed, técnico de Toluca y viejo conocido del futbol mexicano: “ha tenido un recorrido importante en la liga… tiene el reconocimiento de todo el país por todo lo que ha hecho, pero sinceramente me ocupa mi equipo”, puntualizó.