Las palabras de Guillermo Almada luego del triunfo de América sobre Santos

El América cierra la tercera jornada de la Liga MX en condición de líder. El triunfo del cuadro de la capital del país sobre Santos les pone en lo alto del torneo regular justo antes del parón que se da para iniciar la Leagues Cup.

Si bien es cierto que el inicio en cuanto a puntaje es positivo para el equipo de Guillermo Almada, la realidad es que no desarrollan el mejor fútbol posible aún. Así mismo lo entiende el técnico, quien abiertamente afirmó que el partido de sus dirigidos no fue bueno.

NO HAY JERARQUÍAS. ❌



"No es un tema de edad, es un tema de rendimiento" 🎙️



Guillermo Almada menciona la participación de los jovenes y el manejo del equipo. 🧠



📹 vía: @ismagonzalezmx pic.twitter.com/oplMwQ7nwO — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) August 3, 2026

Hubo un lapso que no jugamos bien, esa es la realidad, por eso hicimos algunas unas correcciones en el entretiempo. Me gustó mucho más el segundo tiempo, fue más completo, defendimos bien, tuvimos mayor intensidad y precisión, eso nos dio un volumen de juego mucho mayor. Guillermo Almada

Almada pasa página de la Liga MX y pone todo el foco en la Leagues Cup. El técnico deja bien en claro que el América es un conjunto cuya obligación es la de ganarlo todo.

América es un equipo de muchísima jerarquía y tiene que apuntar a cualquier torneo que juegue. Indudablemente, tiene que demostrar toda su jerarquía, así que vamos a poner todo lo mejor que tengamos en búsqueda del resultado. Es un torneo que nos ilusiona a todos y tenemos que ir con las mayores expectativas de darle alegría a nuestra gente. Guillermo Almada

Queretaro v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para concluir, el técnico habló de las jerarquías dentro de la plantilla. Guillermo dejó en claro que se mantendrá fiel a su estilo: si nota un juvenil en mejor nivel que un veterano, lo va a poner en la cancha sin nada qué pensar.

Intentamos impartir justicia, si están mejor que jugadores de trayectoria les vamos a dar minutos. Esto no se trata de edad, se trata de rendimiento, han trabajado durísimo y se han merecido esa oportunidad, vienen en ascenso, lo han demostrado y por eso han participado. Guillermo Almada