Las palabras de Javier Hernández luego de poner fin a su sequía de goles

Aprovechando la pausa de selecciones, varios equipos de la Liga MX juegan partidos amistosos fuera de México. Los mismos sirven para evitar la perdida de ritmo deportivo y sobre todo, para llenar un poco la cartera aprovechando el enorme mercado de aficionados hay en Estados Unidos.

Uno de los cotejos de este mes de octubre se dio entre Chivas y América. El mismo terminó con un empate por la mínima, donde el anotador por la causa del rebaño fue Javier Hernández. Luego de terminar con su sequía de gol, al menos de manera simbólica, el veterano ofreció algunas declaraciones al respecto.

Muy feliz y contento por el esfuerzo de todo el equipo, no hay partidos amistosos, ojalá hubiera sido en Liga, ¿no? Cuando quedan puntos o algo, jugamos muchos que no estamos teniendo mucha participación, y es lo que da esta oportunidad, para mostrarse, para ponérsela difícil a Gabi (Milito), nos vamos contentos con el empate. Javier Hernández

El último gol de Javier con el equipo fue más de medio año atrás. El veterano marcó un tanto en la visita al Atlético de San Luis el 26 de febrero. Pese a su anotación, el Guadalajara perdió dicho encuentro y el jugador se llevó enormes críticas luego de un festejo de provocación a la grada.

Este gol de Javier no cambia nada su presente con el equipo. Tampoco puede borrar que su retorno a Chivas ha sido una de las peores decisiones del club en el tiempo reciente, tanto en lo deportivo como en lo financiero.

Sobre su futuro, el mismo está definido. Hernández saldrá de Chivas a final del torneo en calidad de agente libre, pues el club tiene bien en claro que no le firmarán la renovación de contrato. Después de ello, será Javier quien deba definir si se mantiene o no como profesional.

