Las palabras de Joel Huiqui previo al inicio del torneo

Un nuevo torneo de Liga MX comenzará este fin de semana. El equipo en el primer foco es Cruz Azul, esto debido a que el club arranca el semestre como el campeón de México. Joel Huiqui, técnico del cuadro de la capital del país, afirma que el plantel saldrá a la cancha con el fin de ganarlo todo.

Joel Huiqui en @Lineade4TUDN



“El gran reto es consolidar el proyecto”



“Vamos a ir por 4 títulos que son muy importantes (Campeón de Campeones, Campeones Cup, Leagues Cup y Liga)” pic.twitter.com/4tOjo202My — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 14, 2026

El gran reto es consolidar el proyecto. Vamos a ir por 4 títulos que son muy importantes. Joel Huiqui

Con respecto de una posible salida de Erik Lira a Europa, Huiqui añadió:

Hizo una gran labor en la selección, tuvo grandes partidos. A nosotros como equipo y a mí como entrenador me gustaría que pudiera cumplir su sueño. Si alguien está interesado en él, que ponga la oferta en la mesa y se lo lleve. Hoy en día es un jugador que pertenece a Cruz Azul. Entrenó en la mañana con nosotros y si está en condiciones para jugar la jornada uno, va a jugar la jornada uno. Joel Huiqui

Joel afirmó que no realizó grandes cambios en los táctico con respecto de su antecesor, Nicolás Larcamón. Sus movimientos fueron mucho más en cuanto al trato de la plantilla.

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Lo que yo hice internamente era conocer un poco cómo sentía al jugador en la posición que estaba jugando. Parte de la gestión que logramos hacer es conocer un poco la retroalimentación de lo que se vivió en el torneo y, desde mi experiencia como jugador y entrenador, saberlos poner en el lugar donde tienen que hacer una mejor función. Joel Huiqui

Para concluir, Joel dejó en claro que tanto él como la plantilla saben que su responsabilidad es ganar jornada a jornada sin importar dónde jueguen.

La sensación parece diferente, sobre todo cuando le preguntas al jugador… obviamente el cambio de ciudad y los traslados de una ciudad a otra es algo complejo, pero la capacidad que tuvo el equipo para adaptarse a eso fue muy impresionante. El jugador está consciente y hoy mismo lo mencionan: si hay que jugar en México o Puebla, hay que ir a ganar. Joel Huiqui