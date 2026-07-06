Las palabras de Jude Bellingham luego del triunfo de Inglaterra sobre México

La selección de Inglaterra domó a sus fantasmas luego de vencer a México en la cancha del Estadio Ciudad de México, mejor conocida por ellos como el Azteca. De esta forma, el cuadro inglés está en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La figura del encuentro no podría ser otro más que Jude Bellingham. El media punta fue clave en el encuentro con un doblete para definir el mismo. Luego del partido, el hombre del Real Madrid ofreció declaraciones para la prensa.

“UN PLACER JUGAR CONTRA ELLOS AQUÍ” 👏🏼👏🏼👏🏼



Jude Bellingham llena de elogios a la Selección Mexicana y el Estadio CDMX



Pese a ser la figura del partido para Inglaterra, el 10 solo tuvo palabras de respeto y admiración por el equipo mexicano 🥹🇲🇽



🎥: Hernán Pizano pic.twitter.com/nUeD4E5RSR — MedioTiempo (@mediotiempo) July 6, 2026

El ambiente era magnífico, los fanáticos de México, increíbles, también para Inglaterra fue una noche inolvidable. Jude Bellingham

Afirma que México fue un rival de máxima exigencia. Dentro de su afirmación destacó el trabajo de parte de Erik Lira.

Increíble, son increíbles. El mediocentro corre mucho, es muy fuerte, juega con mucho corazón y es un placer haber jugado aquí contra ellos. Jude Bellingham

Entiende que el encuentre fue en exceso sufrido para Inglaterra. Dicho escenario hace que Jude le de aún más valor a la victoria sobre México.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Fue un partido caótico, pero hay que darle mérito a México, estuvieron a otro nivel. Nunca los subestimamos ni un minuto, sabíamos que iban a ser exactamente tan buenos como pensábamos que iban a ser. Pero este equipo demostró carácter esta noche y estoy orgulloso. Jude Bellingham

A igual que lo hizo su técnico Thomas Tuchel, descartó tener la mente en el cuadro de Argentina. Bellingham sabe que primero habrá un cruce de mucho peso en contra de Noruega.

Paso a paso, contra México fue un partido muy difícil y en cuatro o cinco días otra vez contra Noruega, también muy difícil, con calor, con algo difícil y raro para nosotros y vamos a ver. Yo ya quiero jugar contra Noruega. Noruega es un equipo muy grande, tiene jugadores con mucho talento y mucha clase como Haaland, por lo que será un partido muy complicado para nosotros. Jude Bellingham

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