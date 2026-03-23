Las palabras de Nicolás Larcamón luego del empate en contra de Mazatlán

El pasado viernes, Cruz Azul sufrió un resultado que le ha estancado dentro de la pelea por el liderato de la Liga MX. Los de la capital del país no pudieron pasar del empate en el campo de Mazatlán, un resultado que en combinación con el triunfo de Chivas, les frena un poco en el torneo local.

Luego de la repartición de puntos, Nicolás Larcamón, técnico de los celestes habló al respecto de lo que fue el cruce ante los del puerto. El argentino afirma que su equipo llegó con un enorme desgaste al cotejo luego de enfrentar menos de 72 horas antes a los Rayados de Monterrey en un duelo por la CONCACAF.

"Se nos notó un poco el cansancio físico y mental. Es el séptimo partido en 21 días, y la realidad es que las exigencias, la serie con Monterrey y los viajes empezó a calar" 🫠👀



Nicolás Larcamón tras el empate ante Mazatlán 🗣️🚂 pic.twitter.com/xy04wBnhcn — AS México (@ASMexico) March 21, 2026

Hoy se nos notó un poco el cansancio físico y mental. Es el séptimo partido en 21 días y la realidad de la serie con Monterrey, además del partido con Pumas con una carga emotiva importante, terminó influyendo. Nicolás Larcamón

Nicolás añadió que el parón de selecciones le llega a Cruz Azul en el momento ideal. Sólo dos jugadores del equipo partirán del trabajo del club, por lo que el resto de la plantilla podrá recuperarse en La Noria.

Mazatlan FC v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Son de esos desarrollos que cuando no estás a los niveles que exige un partido así y cuando bajas cualquier equipo se puede volver muy competitivo. Dado lo apretado del calendario siento que si bien no sumamos y era lo que queríamos, al mismo tiempo tengo la confianza de que el receso nos va a llegar muy bien para volver a la parte caliente del semestre con buena forma futbolística. Nicolás Larcamón

Para Cruz Azul los dos próximos meses serán de exigencia a tope. La directiva quiere títulos sí o sí. El equipo se mantiene como un fuerte contendiente en amos torneos, sin embargo, será clave que la plantilla recupere fondo para evitar más tripiezos inesperados.