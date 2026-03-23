Las palabras de Nicolás Sánchez tras la caída de Monterrey ante Chivas

El semestre de Monterrey está siendo un caos. A mitad de la semana pasada, los del norte del país quedaron fuera de la CONCACAF tras ser eliminados por el Cruz Azul. Una caída en este torneo en la ronda de octavos de final, es al final del día un fracaso para una plantilla de este nivel.

Siendo el caso, Rayados buscaba sanar las heridas dentro de la Liga MX en el cruce en contra de las Chivas. El cuadro regio no fue capaz de ello, perdieron de una forma dramática y a falta de cinco jornadas dentro del torneo local, hoy están fuera de la zona de liguilla.

"No estoy acostumbrado a ver eso"



Nicolás Sánchez habla sobre los abucheos de la afición de Rayados tras la derrota ante Chivashttps://t.co/FgsCOnNXNd — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 22, 2026

Tras la doble caída, Nicolás Sánchez, técnico interino de Monterrey luego del despido de Domenec Torrent, dio la cara y afirmó que el club no está trabajando a la par de lo que la exigencia les obliga.

Todos los que hemos vivido en el futbol, sabemos a lo que estamos expuestos cuando representamos a una institución tan grande como la nuestra. Acá no hay historial que valga. Nosotros jugamos con eso, ponemos el pecho y la cara. Nicolás Sánchez

FBL-MEX-MONTERREY-GUADALAJARA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Durante el duelo en contra de Chivas, gran parte de la afición de Monterrey abandonó el estadio de forma temprana cuando el juego estaba 0-3 en contra.

Aquellos que se mantivieron dentro del BBVA, realizaron múltiples abucheos en contra de los suyos, a lo cual, el entrenador manda el siguiente mensaje:

No creo que la afición se haya resignado… con las muestras de incomodidad, a nosotros eso nos tiene que hacer mejores. Nicolás SánchezL

La postura final del argentino es clara: Ni él, ni sus jugadores han dado por perdido el semestre. "Nosotros no estamos acostumbrados ni criados para tirar la toalla en el futbol… son los jugadores los que contagian, y en eso nos apoyamos", concluyó.