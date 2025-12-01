Las palabras de Sergio Ramos luego del pase de Monterrey a semifinales

Monterrey firmó una clasificación histórica al eliminar al América en los cuartos de final, en una eliminatoria que se definió con dramatismo absoluto. El equipo regio resistió, compitió y terminó encontrando el gol decisivo en los últimos segundos del duelo, cuando la tensión parecía llegar al límite.

La anotación de Germán Berterame al minuto 90+4 desató la euforia en la banca y en la afición albiazul. El delantero argentino apareció en el área para conectar el remate que selló la hazaña y consumó una de las victorias más emocionantes de Rayados en los últimos torneos.

¡Vamooosss! ¡Síiiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93 😉.

Vamos por más. ¡Vamos, Rayados!



Yesssss! We're in the… pic.twitter.com/PeNOE8nv9o — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 30, 2025

Monterrey jugó gran parte del complemento con un hombre menos, lo que hizo aún más meritoria la clasificación. El equipo mantuvo el orden defensivo y apostó por transiciones rápidas hasta encontrar la oportunidad que terminó cambiando toda la historia de la serie.

Sergio Ramos, uno de los líderes del plantel, fue de los primeros en expresar su emoción tras el triunfo. En redes sociales celebró la entrega del grupo y la capacidad para resistir un escenario completamente adverso. “¡Vamooosss! ¡Síiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10”, escribió el central.

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El español destacó también el esfuerzo colectivo y la actitud mostrada en el cierre dramático del partido. “Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93”, añadió, recordando el gol definitivo de Berterame y claro, su tanto años atrás al Atlético de Madrid en el mismo minuto en una final de Champions League.

A pesar de los rumores que lo colocan en la órbita de otros clubes para el mercado de invierno, Ramos demuestra que no se distrae y que su prioridad absoluta es pelear por el título con Monterrey. El defensor se mantiene firme y comprometido con los objetivos del equipo en la presente liguilla.