Las palabras de Thomas Tuchel tras el duelo entre México e Inglaterra

La selección mexicana e Inglaterra se jugaron uno de los mejores cotejos en lo que va de Copa del Mundo. El ganador fue el conjunto de 'Los Tres Leones'. Luego de dicha victoria, Thomas Tuchel ofreció declaraciones sobre la noche de ensueño vivida en el Estadio Ciudad de México.

“LO SIENTO”🗣️



Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, lamentó haber eliminado a México por el gran ambiente de la afición y del Estadio Ciudad de México



📹 Edgar Malagón pic.twitter.com/tYodcJCVhX — MedioTiempo (@mediotiempo) July 6, 2026

Nunca se sintió como un partido de Octavos de Final, se sintió como si estuviéramos en una Final o algo así. Porque este último momento en el que el árbitro toma el silbato y anuncia el final, después de jugar 40-50 minutos en la altura con 10 jugadores, contra el equipo local, contra un equipo mexicano muy fuerte, fue como un momento de alegría poder conseguir el resultado al final. Thomas Tuchel

Tuchel añade que es un éxito en el que van todos de la mano. Desde la afición, pasando por el equipo y terminando con él como técnico.

Estoy muy feliz por los jugadores, también esto es para mí, desde luego, por esta experiencia de los últimos dos días en este país, ver a la gente en las calles, todo el camino al estadio, fue un momento especial, lo hace muy especial y será un lugar especial para todos nosotros. Thomas Tuchel

Llenó de elogios tanto a la selección mexicana, como en general a México como país.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Fue un equipo muy muy fuerte. Todavía puedo sentir nuestra actuación para poder vencerlos en un nivel muy alto, lo hicimos bien en el primer tiempo, al inicio del segundo tiempo, luego llegó la tarjeta roja y fue complicado. Luego nos protegimos en la defensa contra este equipo mexicano, nos hizo pasar momentos muy difíciles, especialmente en los primeros 20 minutos y en el primer tiempo. Ya dije que enfrentamos un equipo muy fuerte en un sorprendente estadio, en un sorprendente país y lamento que se hayan quedado fuera porque vi la pasión y la emoción en las calles ayer y hoy, por supuesto que estoy orgulloso de mi equipo de poder alcanzar los cuartos de final. Thomas Tuchel

Sobre un posible duelo en semifinales en contra de Argentina, el técnico mostró respeto total y afirmó que primero en el camino está Noruega.

Vamos paso a paso, no hay otra forma, estoy de acuerdo, estamos contentos de ganar en este estadio, así hicimos las paces, como ya lo dije le quitamos el récord a México en este estadio, sabemos lo que cuesta vencer a México en el Azteca en un Mundial, sabemos lo que cuesta hacerle un gol a un equipo que no había recibido goles. No estamos pensando en semifinales. Thomas Tuchel

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