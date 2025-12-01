Las palabras de Torrent luego que Monterrey eliminara al América

El Monterrey sufrió de sobremanera en la llave en contra del América. Incluso, todo indicaba que los del norte del país quedarían fuera de los cuartos de final. Fue una cabezazo de Germán Berterame en el agregado el que resolvió la serie para los regios, hecho que celebra Doménec Torrent, aunque, el técnico sabe su equipo no ha jugado dentro de lo esperado.

"ALEGRÍA TEMENDA"🥹👏



Domènec Torrent se encuentra orgulloso de su equipo tras lograr la clasificación a las semifinales del fútbol mexicano, dejando claro que dejaron fuera a un gran rival como lo es América



¡Orgulloso de su equipo!🤩 pic.twitter.com/zD1RI4622N — Claro Sports (@ClaroSports) November 30, 2025

Alegría tremenda. No era fácil contra un equipo que lleva cuatro finales consecutivas. La primera parte, nos metimos demasiado atrás y no era el plan. Rayados es un equipo que no nos podemos meter atrás porque no está concebido para defender… Rayados, si no tiene el balón sufre. Mucho mérito es del América, que nos plantea un partido muy agresivo… no nos dejaba jugar. Doménec Torrent

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Más allá de que fueron capaces de resolver la serie, el técnico afirma que el partido de vuelta en la capital del país fue un cotejo "raro".

Ha sido un partido muy raro porque en el minuto uno podíamos ya marcar… las eliminatorias tienen esto, son pequeños detalles. Con la expulsión de Corcho se nos complicó, pero reajustamos un poco jugando 4-3-2, nos la jugamos en cada contra (del América). Doménec Torrent

Con respecto del futuro de Sergio Ramos dentro de Monterrey, el técnico decidió no dar ninguna postura final. Se limitó a enaltecer el compromiso total que tiene el legendario central del Real Madrid con el cuadro de los 'rayados'.

Primero creo que ahora no toca hablar de esto. Ya ves cómo compite Sergio Ramos, ¿no? Independientemente que no sé lo que va a pasar; ni conmigo sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar con ni los entrenadores ni los jugadores. Entonces yo sé que está muy centrado, lo viste hoy en intentar ganar este campeonato y a partir de aquí nosotros y él nos tenemos que centrar en qué vamos a hacer contra el próximo rival, cómo vas a plantear las cosas, quién va a jugar, porque nos han expulsado un jugador, que no haya lesionados, esto es lo que me ocupa ahora y me preocupa también. Sergio Ramos

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX