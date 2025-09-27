Diego Pablo Simeone y su Atlético de Madrid le acaban de propinar al Real Madrid una derrota de escándalo. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llegó como líder e invicto en LaLiga a este Derbi y se fue con las manos vacías y la moral por los suelos después de ser derrotados cinco goles por dos en el Riyadh Air Metropolitano de la ciudad española.

Todo apuntaba a que la historia de este encuentro que divide a un país completo tendría otro final, pero no fue así, los colchoneros saltaron al campo con la firme convicción de llevarse tres puntos y no consiguieron solo eso, sino una humillación que pocas veces se ve frente al que es considerado el mejor equipo del mundo y de la historia.

Locura y pasión rojiblanca. 🔴⚪ pic.twitter.com/2joIIlnfDB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2025

El historial reciente entre merengues y rojiblancos nos había dejado marcadores con diferencia de uno gol, por ahí un cuatro por dos en Copa del Rey en el 2024, pero no mucho más, hasta hoy que lograron batir el marco de Thibaut Courtois en cinco ocasiones, registro que tiene historia de parte de los hoy locales.

¿Cuáles han sido las mayores goleadas del Atlético de Madrid al Real Madrid?

Ambas instituciones tienen casi el mismo tiempo de vida, los blancos nacieron en 1902 y los colchoneros un año más tarde, por lo que se han visto las caras en un sinfín de ocasiones. Aquí te diremos cuáles han sido estos triunfos del Atleti que han sobrepasado los cinco goles, todos en competencias oficiales.

Atlético de Madrid 5-0 Real Madrid, 23 de noviembre de 1947

Era un domingo en el antiguo Metropolitano cuando estos equipos se vieron las caras, ahí dirigía Emilio Vidal a los rojiblancos y fue gracias a Escudero, Campos, Juncosa en dos ocasiones y Vidal, que los derrotaron cinco por cero, la primer goleada de esta índole en el Derbi de Madrid.

Atlético de Madrid 5-1 Real Madrid, 12 de febrero de 1950

Tres años más tarde, Escudero y Juncosa volvieron a hacer la fiesta en grande para su equipo y es que en ese encuentro ambos marcaron doblete, seguido de un tanto de Escudero, mientras que para los merengues descontó Narro. Este fue otro golpe de autoridad para los colchoneros.

Real Madrid 3-6 Atlético de Madrid, 12 de noviembre de 1950

En ese mismo año, en la vuelta de la temporada en LaLiga, estos equipos se volvieron a ver las caras ahora en el Chamartín y la historia no fue muy diferente, golearon seis por tres al conjunto de blanco gracias a un doblete de Ben Barek y otros cuatro tantos en solitario de Carlsson, Mujica, Pérez y Escudero.

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid, 27 de septiembre de 2025

Tuvieron que pasar 75 años para que el Atlético de Madrid volviera a propinarle una goleada de cinco tantos al Real Madrid y en esta ocasión le tocó al 'Cholo' Simeone orquestar dicha proeza. Dejaron sobre la lona al líder gracias a dos tantos de Julián Álvarez, uno más de Le Normand, Sorloth y Antoine Griezmann para cerrar la pinza.