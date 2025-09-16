Las plantillas más caras de la UEFA Champions League 2025/2026

Comienza una nueva edición de la UEFA Champions League. La 'Orejona' buscará un nuevo dueño y muchos equipos son firmes candidatos a pelear por ella, ya sea por historia, por presente y también por la inversión hecha en sus plantillas.

Desde hoy y hasta el 30 de mayo, cuando se dispute la gran final en Budapest, 36 conjuntos pelearán por un trono que defiende el PSG. Es tal el elenco de estrellas y de favoritos que los datos de esta edición desbordan los de las anteriores. ¿Por ejemplo? Siete plantillas cuentan con más de 1.000 millones de valor de mercado. Entre ellas, la del campeón defensor, el equipo de Luis Enrique, pero se suman cuatro equipos de la Premier League (Arsenal, Chelsea, Manchester City y Liverpool) y obviamente, Real Madrid y FC Barcelona.

Otro dato es que hay hasta 18 jugadores de los que participan superan los 100 millones de valor. Domina la lista Lamine Yamal, con 200, perseguido por Haaland, Mbappé y Bellingham, con 180, Vinicius, con 170, y Saka, con 150.

Las siete plantillas más caras de la UEFA Champions League 2025/2026

7. PSG

Paris Saint-Germain FC v RC Lens - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Con un valor apenas superior a los 1.000 millones de euros, quiere ir por el bicampeonato con una fórmula que le resultó para levantar el título por primera vez.

6. Chelsea

Brentford v Chelsea - Premier League | Harry Murphy/GettyImages

Como campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea buscará el título nuevamente con Cole Palmer y Enzo Fernández como referentes absolutos, en un presupuesto de casi 1.080 millones de euros.

5. Barcelona

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Los culés superan ligeramente los 1.100 millones de euros, y con muchos chicos de La Masía pero referentes y experimentados a la orden, los de Hansi Flick quieren volver a levantar el trofeo luego de 10 años.

4. Liverpool

Burnley v Liverpool - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Prácticamente igualado al FC Barcelona, Liverpool tiene la sangre en el ojo luego de ser el mejor de la fase de grupos de la temporada pasada pero quedar afuera en octavos. Va por la revancha. Tiene con qué.

3. Manchester City

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

En el podio están los de Pep Guardiola, con un poco más de 1.200 millones de euros de valor. La temporada pasada no fue la mejor y los Citizen buscarán dar el golpe en la que puede ser la última del catalán como entrenador Blue.

2. Arsenal

Arsenal v Nottingham Forest - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

En una inversión gigante realizada para esta temporada, donde quedó cerca de todo pero no obtuvo nada, los dirigidos por Arteta elevaron por encima de los 1.300 millones de euros su valor de plantilla y quieren ir por algún título.

1. Real Madrid

Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Ante los arribos de Arnold, Huijsen, Carreras y Mastantuono, sumado a que prácticamente todas las figuras que dirige Xabi Alonso siguen respecto a la temporada pasada, el equipo Merengue es, con 1.400 millones de euros, la plantilla de mayor valor de la Champions League. Quieren ir por el título número 16. ¿Podrán?

Club Valor 1- Real Madrid 1400 millones de euros 2- Arsenal 1333 millones de euros 3- Manchester City 1230 millones de euros 4- Liverpool 1120 millones de euros 5- FC Barcelona 1110 millones de euros 6- Chelsea 1080 millones de euros 7- PSG 1070 millones de euros

