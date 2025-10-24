Las polémicas palabras de Lamine Yamal que encienden el Clásico ante el Real Madrid

Lamine Yamal estuvo la noche del jueves en un programa televisivo de la Kings League, competición de la que ya es dueño de un equipo, el cual debe enfrentarse este viernes contra Porcinos, club propiedad del famoso influencer Ibai Llanos. Pues la estrella joven del FC Barcelona no perdió la primera ocasión que tuvo en medio de las cámaras para atizar al Real Madrid en la previa del Clásico.

Efectivamente, apenas le preguntaron al extremo de 18 años si Porcinos es como el conjunto merengue, el primero respondió sin dudarlo: "Sí; roban, se quejan", soltó el vigente Balón de Plata, quien luego de que Ibai le volviera a preguntar si el Madrid "roba", dijo de manera irónica, "hombre, a ver a ver".

El Barça visitará el Bernabéu este domingo con el objetivo de sacar tres puntos que le permitan asaltar la cima de la clasificación en LaLiga, ya que el Madrid le aventaja por dos puntos tras nueve jornadas. Eso sí, la escuadra azulgrana llegará a la capital española con varias bajas y otros futbolistas quienes todavía no se encuentran en un 100% físicamente.

Lamine Yamal sobre si el Real Madrid roba. pic.twitter.com/flPKjci5b8 — FCB PRIME (@fcbisprime) October 24, 2025

Uno de ellos, Yamal, quien ha accionado en siete de los 12 partidos del Barcelona en el curso; cinco de los cuales ha sido como titular, motivado a diversas lesiones en pubis e ingle, que además, causaron controversia y enfrentamientos públicos, a través de los medios, entre el entrenador culé, Hansi Flick, y el seleccionador de España, Luis de la Fuente.

Claro está, Flick espera que el atacante hispano-marroquí siga evolucionando físicamente para el esperado choque versus el Real, al que en la campaña pasada le anotó gol en tres de los cuatro Clásicos celebrados, y que cayeron (los cuatro) del lado catalán.

De hecho, el estratega del Barça tiene planeado alinear a Lamine por derecha, dentro del tridente ofensivo que deberían completar Ferran Torres de "9" y Marcus Rashford por izquierda.

