Las posibles actualizaciones para la próxima entrega del FC27

El mundo se encuentra a pocas horas de la presentación oficial de EA SPORTS FC 27. Siendo así continúan apareciendo reportes sobre las posibles funciones que incorporará la nueva entrega.

La cuenta especializada FGZNews compartió una lista de cambios que, de concretarse, representarían varias de las actualizaciones más ambiciosas de la franquicia en los últimos años. Por ahora, ninguno de estos apartados ha sido confirmado oficialmeente por Electronic Arts.

Entre los rumores más llamativos figura la incorporación de una nueva mecánica de disparo inspirada en la finalización temporizada con indicador verde, esta función tiene el fin de premiar la precisión del usuario mediante un nuevo estilo de juego.

BREAKING🚨 EA FC 27 RUMOURED NEW FEATURES COMING:



• New Shooting Mechanic Like Green Timed Finishing (PlayStyle)

• Biggest Pro Clubs Upgrade Yet

• 5 New Skill Moves

• New Tactical Features: (Adjust Players Positions on the Pitch easier)

• AI Support In FUT Transfer… pic.twitter.com/I1saFFNxud — FGZ ⚽️🎮 (@FGZNews) July 22, 2026

La filtración también afirma que el formato de Pro Clubs recibirá la actualización más grande de su historia, una noticia especialmente esperada por una comunidad que durante varias entregas ha solicitado mejoras profundas para este popular modo de juego colectivo.

La fuente también adelanta la llegada de cinco nuevos movimientos de habilidad, ampliando el repertorio técnico disponible para los futbolistas dentro del terreno de juego.

De la mano con anterior, también se mencionan nuevas herramientas tácticas que facilitarían la modificación de las posiciones de los jugadores dentro de la cancha, permitiendo realizar ajustes estratégicos de forma mucho más sencilla y dinámica durante el curso del juego.

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

Uno de los formatos más populares del videojuego, el Ultimate Team, también llegará con una modernización del mismo.

Según el reporte, el mercado de traspasos recibiría soporte mediante inteligencia artificial. La misma tiene el fin de ofrecer sugerencias de precios basadas en ventas recientes para ayudar a los usuarios a valorar mejor sus cartas antes previo a la compra o la venta.

Si bien es cierto que el ruido que generan estos rumores ha elevado de la expectativa de la comunidad, es clave señalar que no se trata de cambios confirmado por EA Sports. Sin embargo, sí se entiende que la nueva entrega del FC27 tendrá un giro radical con respecto de ediciones pasada.

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