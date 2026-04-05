Las posibles alineaciones titulares de Chivas y Pumas para su encuentro

Este domingo concluye la Jornada 13 del Clausura 2026 con el choque entre el superlíder Chivas y Pumas, a celebrarse en el Estadio Akron. El equipo rojiblanco buscará aprovechar los tropiezos del Cruz Azul y el Toluca para despegarse aún más y sacar al menos seis puntos a La Máquina, cuando ya solamente quedan en el calendario cuatro encuentros más para darle fin a la fase regular.



No obstante, el Guadalajara tendrá una baja sensible para el duelo: Omar Govea. El contención, que ha sido titular a lo largo del campeonato, de entrada no iba a poder ver acción por haber acumulado su quinta amarilla del semestre, no obstante, se le sumó una lesión muscular que sufrió el pasado fin de semana en el Clásico Tapatío amistoso que se celebró en los Estados Unidos, así que podría perderse los próximos dos juegos del Rebaño Sagrado.



Asimismo, el capitán Luis Romo por fin está de vuelta tras mucho tiempo lesionado. Desde la Jornada 5, el volante dejó de tener minutos, pero por fin superó su molestia en el muslo derecho.



Por otro lado, Universidad Nacional, quinto de la clasificación con 23 puntos, únicamente ha perdido un partido y fue frente a los Diablos Rojos, así que será un hueso duro de roer, aparte llega sin sancionados ni lesionados.



Aquí están las posibles alineaciones de ambos equipos:

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE CHIVAS

Rubén González, Ángel Sepúlveda y Efraín Álvarez | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El guardameta viene de haber estado con selección nacional, siendo titular en los dos choques amistosos contra Portugal y Bélgica, ganando mayor confianza.

Defensa: José Castillo – Sin tantos reflectores como otros de sus compañeros, pero el lateral ha sabido ganarse su lugar en el club con actuaciones regulares y un desempeño notable.

Defensa: Diego Campillo – Aun cuando Luis Romo está de vuelta tras un largo tiempo por temas de lesión, difícilmente le podrá arrebatar el lugar al canterano, quien supo suplirlo y ya se afianzó en la parte baja.

Defensa: Daniel Aguirre – El técnico argentino Gabriel Milito supo darle su lugar al centrocampista, que estuvo más de un año borrado en el club. Convertido en zaguero ha brillado y se ha vuelto uno de los favoritos de la afición.

Interior izquierdo: Bryan González – El Cotorro tuvo una noche extraña la pasada jornada porque había marcado frente a Rayados, pero después vinieron algunos errores de su parte, incluida una mano que casi arruina la noche. Sin embargo, eso no impide que haya sido uno de los más destacados del club.

Interior derecho: Richard Ledezma – También estuvo con selección nacional, sumando minutos frente a los portugueses, sin embargo, para el segundo encuentro ante los belgas no fue requerido. Al querer ir al Mundial, seguirá brindando buenas actuaciones.

Pivote: Rubén González – El Oso es otro de los titulares inamovibles del cuerpo técnico por todos los kilómetros que abarca. Podría estar totalmente enfocado en el tema defensivo ante la ausencia de Omar Govea.

Mediocentro: Brian Gutiérrez – Con la baja de Omar Govea, el ex Chicago Fire tendría que estar en el once inicial, ya que tuvo buena participación con la selección nacional ante Portugal y Bélgica, por lo que es un hecho que acudiría a su primera Copa del Mundo.

Mediapunta: Roberto Alvarado – Otro que estuvo concentrado con la selección y vio minutos. El Piojo una vez más participaría por detrás del centro delantero, buscando generar peligro gracias a su buen regate y velocidad.

Mediapunta: Ángel Sepúlveda – Aquí hay dos posibilidades. La primera, que El Cuate sea el que esté detrás del centro delantero aportando su experiencia para moverse cerca del área. La segunda, que Efraín Álvarez salga al quite.

Delantero: Armando González – La Hormiga vivió una nueva experiencia con la selección e incluso estuvo a nada de marcarle a Portugal, pero cabeceó mal. Ya con respecto a la liga, tratará de mantenerse en la lucha por el título de goleo.

José Castillo, Bryan González y Yael Padilla | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: José Castillo, Diego Campillo, Dani Aguirre

Mediocampistas: ‘Cotorro’ González, ‘Oso’ González, Brian Gutiérrez, Richi Ledezma

Delanteros: ‘Piojo’ Alvarado, Ángel Sepúlveda, ‘Hormiga’ González

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE PUMAS

Robert Morales | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Keylor Navas – El cancerbero tico deberá ser factor como lo ha sido a lo largo del campeonato gracias a sus buenas atajadas que han ayudado a que el equipo solamente haya perdido un duelo.

Defensa: Ángel Azuaje – Durante la semana, el venezolano extendió su contrato con los universitarios, ya que se ha convertido en una pieza confiable para el estratega Efraín Juárez.

Defensa: Nathan Silva – El brasileño no estuvo presente en la victoria sobre el América en el Clásico Capitalino, sin embargo, se sabe de su valía y posiblemente vuelva a su lugar en la zaga central.

Defensa: Rodrigo López – Quien se encargaría de cerrar la línea de tres que ha utilizado continuamente el cuerpo técnico sería el también mediocampista, quien ha estado presente en ocho de los duelos de este semestre.

Pivote: Pedro Vite – Tras haber estado con su selección en la Fecha FIFA para enfrentar a Marruecos y Países Bajos, el ecuatoriano volvió en óptimas condiciones y estaría listo para ser el que conecte todo en el centro del campo.

Mediocentro: Adalberto Carrasquilla – Tal como su compañero, el panameño también vio acción con Panamá, quien fue titular en la gira que tuvieron por Sudáfrica, con el cual se enfrentaron dos veces, con un empate y una victoria.

Mediocentro: Jordan Carrillo – Algo desperdiciado en Santos Laguna, el mediocampista encontró su lugar en Ciudad Universitaria siendo destacado desde el primer partido de este semestre, aportando dos goles en once compromisos, diez de ellos como inicial.

Extremo izquierdo: Álvaro Angulo – La Pantera Turbo llegó con gran cartel y no era para menos, es alguien imparable cuando se lanza al ataque, además sabe muy bien cómo defender. Es alguien inamovible en el esquema.

Extremo derecho: Alan Medina – Pocos tenían confianza en el mediocampista, pero ha sido del agrado del estratega, tanto que ya se decidió ejecutar la opción de compra desde Querétaro. Quien hace tiempo era catalogado como una promesa, poco a poco está volviendo a tomar ritmo.

Delantero: Juninho Vieira – Pocos entendían el fichaje del brasileño, pero rápidamente demostró por qué la directiva apostó por sus servicios. El atacante es un verdadero peligro cuando está dentro del área, cosechando hasta ahora cinco anotaciones en su primer torneo.

Delantero: Robert Morales – Por último, en el eje del ataque veríamos al paraguayo, que está a préstamo desde Toluca. A diferencia del dueño de su pase, aquí La Pantera ha sido tratado como titular, pero todavía le falta dar más.

Keylor Navas | Hector Vivas/GettyImages