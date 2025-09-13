Las posibles alineaciones del Liverpool vs Burnley para la jornada 4 de la Premier League 2025/26

El Liverpool tuvo un excelente arranque de temporada, aunque todo está por verse: ganó sus primeros tres partidos de la Premier League sin gran margen y buscará un triunfo contundente en la previa de su debut por UEFA Champions League.

La posible alineación del Liverpool

POR: Alisson - El arquero brasileño es un pilar en la última línea del Liverpool. Tras recuperarse de una lesión, su regreso ha marcado la diferencia, mostrando un rendimiento destacado que ha sido clave para que el equipo mantenga su arco invicto en encuentros determinantes.

LD: Dominik Szoboszlai - El húngaro viene de marcar un golazo de tiro libre contra el Arsenal y está siendo utilizado por Slot como una variante en el lateral derecho ante la baja de Jeremie Frimpong.

DFC: Ibrahima Konaté - El defensor tiene una notable madurez y habilidades defensivas que le permitieron ganarse un lugar y se encamina a ser un jugador importante pensando en lo que viene, más allá de entrar en su último año de contrato y que probablemente la próxima temporada no siga en el club.

DFC: Virgil Van Dijk - El capitán de la defensa de Liverpool es el líder indiscutible de la última línea. Su experiencia y capacidad para leer el juego lo convierten en un defensor casi impenetrable.

LI: Milos Kerkez - Es un lateral dinámico y completo, con un motor físico impresionante que le permite impactar tanto en defensa como en ataque. Sus vertiginosas filtraciones y centros efectivos lo convierten en una amenaza constante, aunque aún puede mejorar en precisión de pase y juego aérea.

MC: Alexis Mac Allister - El argentino es un eje fundamental en el mediocampo. Su habilidad para distribuir el juego con precisión y su inteligencia táctica le permiten controlar el ritmo del partido. Mac Allister es clave en la transición entre defensa y ataque, posicionándose como el cerebro del equipo.

MC: Ryan Gravenberch - Es un centrocampista box-to-box con conducción potente, técnica depurada y buen pase vertical, ideal para sistemas que busquen transiciones rápidas y mediocampistas con despliegue.

EI: Cody Gakpo - El neerlandés aporta dinamismo y creatividad en el ataque del Liverpool. Su habilidad para jugar en múltiples posiciones ofensivas y su visión de juego lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.

MCO: Mohamed Salah - El egipcio sigue siendo el líder ofensivo del Liverpool. Su velocidad vertiginosa, capacidad para driblar y su letal instinto goleador, potenciado en esta temporada, lo transforma en el jugador más peligroso del equipo.

ED: Florian Wirtz - Aporta desequilibrio y verticalidad desde el centro del mediocampo ofensivo. Su habilidad para encarar rivales y su capacidad para definir le convierten en una amenaza constante para cualquier defensa y no hay dudas que se transformará en una pieza determinante del equipo.

DC: Hugo Ekitike - Es un centrodelantero potente, versátil, con una gran habilidad para moverse entre líneas, tanto como finalizador como generador de juego. Su combinación de físico, visión y técnica lo convierte en una auténtica amenaza ofensiva.

Así se vería la alineación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson

Defensores: Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai

Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

Volantes ofensivos: Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo

Delantero: Hugo Ekitike

Así se vería la alineación del Burnley (4-2-3-1)

Portero: Martin Dubravka

Defensores: Quilindschy Hartman, Maxime Esteve, Hjalmar Ekdal, Kyle Walker

Centrocampistas: Lesley Ugochukwu, Josh Cullen

Volantes ofensivos: Jaidon Anthony, Hannibal Mejbri, Jacob Bruun-Larsen

Delantero: Lyle Foster