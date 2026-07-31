Las posibles alineaciones del Manchester United y el Atlético de Madrid para el amistoso de pretemporada

Estocolmo va a ser testigo de uno de los partidos más atractivos de la pretemporada. El Manchester United y el Atlético de Madrid se verán las caras en el Strawberry Arena, después de más de dos años de su último enfrentamiento. En esta ocasión, al igual que en 2022, será un amistoso de preparación para el inicio de la temporada.

Tanto Michael Carrick como Diego Simeone cuentan con planteles limitados en cuanto a nombres titulares, por lo que tendrán la posibilidad de rotar y probar variantes que no suelen aprovechar durante los campeonatos. A raíz de eso, también será la oportunidad para que los futbolistas demuestren su nivel y se ganen la confianza de sus entrenadores.

La posible alineación del Manchester United vs Atlético de Madrid

Manchester United | Ash Donelon/GettyImages

POR: Tom Heaton - A los 40 años y con apenas tres partidos oficiales desde su regreso en 2021, mantiene un rol más orientado al apoyo en el vestuario. Renovó hasta 2027 y en este amistoso podría tener una oportunidad de pasar del rol de mentor al arco.

LD: Jaydan Kamason - Dos asistencias y un gol en la goleada 5-0 sobre el Rosenborg lo convirtieron en una de las figuras del equipo de la pretemporada. El lateral de 19 años necesita continuidad física y este verano puede definir si sigue en Manchester o sale cedido.

DFC: Leny Yoro - Ya tiene 66 partidos desde su llegada asi que el período de aprendizaje quedó atrás. El cental es rápido para retroceder y 1,90 metros para dominar por arriba.

DFC: Harry Maguire - Ya superó las 200 apariciones con los Red Devils y extendió su vínculo hasta 2027. La decepción de no ser convocado con la selección de Inglaterra al Mundial pasó y ahora, a los 33 años, le da al equipo un defensor versátil que recorre todos los sectores de la cancha.

LI: Luke Shaw - Disputó los 38 encuentros de la última Premier League, cifra que cambia por completo el relato alrededor de su estado físico. Es el jugador con mayor antigüedad en el club y sigue disputando los partidos como el primer día.

MC: Andrey Santos - Nuevo refuerzo a la vista. El brasileño costó 48 millones de libras y va a tener contrato hasta 2031 para tomar el relevo de Casemiro. En el Chelsea fue uno de los líderes del mediocampo en precisión de pases.

MC: Toby Collyer - El amistoso le da una posibilidad valiosa de mostrarse después de sus cesiones en el West Bromwich y el ascendido Hull City. Su futuro parece que no será en Old Trafford, aunque una buena actuación puede mejorar el destino de su próxima mudanza.

ED: Bryan Mbeumo - Cerró su primera campaña en Manchester con 12 goles en todas las competiciones. El United va a necesitar recuperar esa versión que hizo del camerunés uno de los atacantes destacados de la Premier.

MCO: Mason Mount - Fue el capitán contra el Rosenborg y cumplió una función ubicada unos metros por detrás del ataque. Las lesiones lo golpearon en sus primeros años en Manchester, así que cada partido también funciona, en parte, como una prueba.

EI: Patrick Dorgu - Llegó como lateral, pero terminó marcando ante el Arsenal el mejor gol de los Red Devils en la temporada pasada. Carrick parece decidido a mantenerlo lejos de las tareas defensivas.

DC: Joshua Zirkzee - Marcó un gol y brindó una asistencia en la victoria contra el Rosenborg. Es un nueve poco tradicional porque prefiere bajar a asociarse y habilitar las diagonales antes que permanecer encerrado entre los zagueros.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Tom Heaton

Defensas: Jaydan Kamason, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw

Mediocampistas: Andrey Santos, Toby Collyer

Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Mason Mount, Patrick Dorgu

Delantero: Joshua Zirkzee

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Manchester United

Atletico de Madrid | NurPhoto/GettyImages

POR: Jan Oblak - 12 años después de su presentación en el Atleti, el esloveno tiene ya 538 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca. Es una leyenda vigente que sigue siendo el titular y está siempre que el equipo lo necesita.

DFC: Jorge Domínguez - Ya empezó a llamar la atención del Cholo. Fue titular en el amistoso contra el Getafe y no hizo más que confirmar por qué dentro del club lo señalan como una de las grandes joyas de la Academia.

DFC: Robin Le Normand - El Mundial quedó lejos de sus planes y ahora le pone toda su energía a recuperar un lugar en el once titular durante la temporada. Arranca su tercera campaña en el Colchonero y su presencia desde el inicio en la pretemporada es una oportunidad buena para ganarse nuevamente la confianza del DT.

DFC: Dávid Hancko - El eslovaco es un fijo de la defensa. Tiene muy buen juego aéreo y una lectura de salida desde el fondo que encuentra pases donde no los hay. Eso le da un plus que es muy valorado por el Cholo.

LI: Matteo Ruggeri - El Liverpool y el Tottenham siguen atentos a su situación, pero el lateral, por ahora, aprovecha cada minuto para recordar que sigue siendo el dueño de la banda izquierda. Viene de disputar 47 partidos oficiales y repartir siete asistencias.

MC: Koke - Camino a los 800 encuentros con el Colchonero, el capitán está siempre. Todo a su alrededor cambia y el sigue firme, estoico y siendo el eje del mediocampo.

MC: Morten Hjulmand - Debutó contra el Getafe y sin dudarlo empezó a liderar en la mitad de la cancha. Llegó por 40 millones de euros desde el Sporting de Portugal con la misión de ocupar un puesto que el Atleti llevaba tiempo buscando reforzar y respondió sin complicaciones.

ED: Carlos Martín - Participó en uno de los goles del amistoso ante el Geta con un centro para Ademola Lookman. Mucho recorrido por todo su sector y, en especial, ganas de aprovechar cada convocatoria del primer equipo.

MCO: Rodrigo Mendoza - Simeone empezó a probarlo cerca del área y en el primer amistoso dejó un remate en el palo que abrió la jugada del primer gol y volvió a dejar una actuación muy interesante. Jugador a observar.

EI: Ademola Lookman - Ganó, gustó y goleó. Empezó la pretemporada con un doblete que va a buscar replicar a lo largo de todo el campeonato. El Cholo lo quiere cada vez mas cerca del área rival, por lo que su producción ofensiva podría seguir aumentando.

DC: Miguel Cubo - A sus 18 años disfruta una pretemporada ideal para seguir sumando minutos y convencer al Cholo de que puede pelear un lugar en el primer equipo.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-2-3-1)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Jorge Domínguez, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Koke, Morten Hjulmand

Mediapuntas: Carlos Martín, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman

Delantero: Miguel Cubo