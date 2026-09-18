Las posibles alineaciones titulares de América y Chivas para el Clásico Nacional

Este sábado 19 de septiembre se vivirá una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas, a celebrarse en el Estadio Banorte Azteca. Los dos llegan muy nivelados, ya que los tapatíos son segundos de la tabla con 17 puntos, mientras los azulcremas son terceros con 16 unidades. De hecho, ambos solamente han perdido una vez en el campeonato.



Las Águilas vienen de haber perdido el invicto al haber sucumbido 4-3 frente a Cruz Azul en el Clásico Joven, pese a los tantos del uruguayo Brian Rodríguez y los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja. Con respecto al Guadalajara, llega después de haber goleado 3-0 a los Pumas con doblete de Santi Sandoval y una diana de Bryan ‘Cotorro’ González.



A diferencia del Rebaño Sagrado, en el cuadro de Coapa podríamos ver varias modificaciones, recordando que sumó nuevas caras en la última semana, el defensa uruguayo Santiago Bueno, el defensa argentino Santiago Ramos y el español Carlos Álvarez, quienes podrían debutar tras el desastre ante La Máquina Celeste.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

El posible once inicial del América vs Chivas

Raphael Veiga | Hector Vivas/GettyImages

Portero: Rodolfo Cota – El cancerbero ha sido factor para los resultados positivos que ha cultivado el Ave. La jornada pasada atajó un penal al argentino Nico Ibáñez manteniendo con vida por un poco más a su escuadra.

Defensa: Santiago Ramos – Con la salida del uruguayo Sebastián Cáceres y los errores cometidos por Ramón Juárez en los últimos choques, es posible que veamos debutar al argentino, quien viene de jugar con el Bahía de Brasil.

Defensa: Israel Reyes – Quien sí se mantendría en la zaga central sería el mundialista mexicano, quien tampoco tuvo un brillante partido en el Clásico Joven. El ex del Puebla tuvo el mayor número de toques del Ave la fecha pasada con 83.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – El colombiano ingresó de cambio en el Clásico Joven al ingresar al minuto 29 por la desafortunada lesión de Dagoberto Espinoza.

Lateral derecho: Kevin Álvarez – Con Dagoberto Espinoza como duda por un problema en su rodilla izquierda, el mundialista dejaría el rol en izquierda para regresar a su papel natural por derecha. Puso una asistencia ante La Máquina.

Pivote: Icaro Da Conceiçao – Otro que está en duda es Alan Cervantes por un posible desgarre, así que el brasileño sería el inicial. En el Clásico Joven ingresó al arranque del segundo tiempo. La otra opción es el estadounidense Edwin Cerrillo.

Pivote: Érick Sánchez – Quien sí iría de inicio es El Chiquito. Es uno de los hombres de confianza del estratega uruguayo Guillermo Almada, quien sigue buscando cómo hacerle recuperar el brillo que tuvo en la Bella Airosa.

Mediocentro: Raphael Veiga – En el Clásico Joven, el brasileño fue uno de los dos futbolistas azulcremas que más tiros al arco realizó con cuatro. A la vez, generó seis oportunidades, sin embargo, no fue suficiente.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – El uruguayo sigue siendo el hombre más determinante de los capitalinos, aunque a veces se le acusa de no aparecer en los momentos más determinantes. Anotó a través de tiro libre la jornada pasada. La otra opción sería mandarlo por derecha para que el colombiano Óscar Perea sea lanzado por el sector izquierdo.

Extremo derecho: Isaías Violante – Aun cuando el estadounidense Alejandro Zendejas ya volvió a las canchas, tras entrar de cambio la jornada pasada al minuto 46’, el ex del Toluca sigue siendo el dueño de la zona, además parece poco probable arriesgar al jugador del Team USA tan rápidamente.

Delantero: Henry Martín – El capitán sigue lejos de su mejor versión, pero sigue siendo un factor anímico para sus compañeros. En la jornada pasada, La Bomba fue uno de los jugadores que más toques dio en el área rival con siete. Tampoco se descarta que el colombiano Miguel Borja aparezca de arranque, luego de haber debutado con un tanto.

Rodolfo Cota | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Cristian Borja, Santiago Ramos, Israel Reyes, Kevin Álvarez

Mediocampistas: Ícaro Da Conceiçao, Raphael Veiga, Erick Sánchez

Delanteros: Brian Rodríguez, Henry Martín, Isaías Violante

El posible once inicial de Chivas vs América

Santiago Sandoval | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala se mantiene como el guardián del arco rojiblanco. La jornada pasada tuvo dos atajadas y se espera que sea factor para sacar un resultado positivo en el Clásico Nacional.

Defensa: Diego Campillo – Debido a sus buenas actuaciones, se rumora que el zaguero sería convocado por la selección mexicana. Ante los auriazules fue uno de los futbolistas que más acciones defensivas tuvo con 14.

Defensa: Luis Romo – El capitán dejó atrás las críticas del arranque del campeonato para ir mejorando poco a poco, además de darle salida a sus compañeros de forma correcta. El sinaloense fue el elemento tapatío que más toques tuvo con 119.

Defensa: Daniel Aguirre – El mexicoamericano también ha tenido buenas actuaciones que podrían llevarlo a la selección azteca. El ex LA Galaxy fue sacado al 68’ porque lo siguen cuidando tras la lesión sufrida al inicio del campeonato. La otra opción es José Castillo o Luis Gabriel Rey.

Interior izquierdo: Hugo Camberos – Aquí hay una de las grandes dudas para el técnico argentino Gabriel Milito. El canterano ha hecho olvidar al Cotorro González gracias a sus buenas actuaciones, sin embargo, este último volvió y lo hizo con gol, así que despierta la duda sobre quién debe arrancar. Lo lógico sería dejar al juvenil de 19 años.

Interior derecho: Roberto Alvarado – El Piojo ha tenido que bajar algunos metros para poderle dar un nuevo papel al resto de sus compañeros, es decir, pasar de extremo a interior. Sin importar donde sea colocado, el dos veces mundialista ha brillado siendo parte vital de los triunfos rojiblancos. Debido a esto, Richard Ledezma tendrá que ser relevo una vez más.

Pivote: Rubén González – Al inicio del campeonato, la afición pedía que El Oso fuera removido del once titular, lo cual pasó, sin embargo, como los refuerzos no funcionaron al cien, el estratega optó por su vieja mancuerna del mediocampo. El canterano puso la primera asistencia ante Pumas y fue colocado como el segundo mejor hombre del partido.

Mediocentro: Omar Govea – Como siempre ha pasado, gracias a que El Oso se dedica totalmente en el tema de la recuperación, el potosino puede concentrarse en ser el generador de juego, ganándose el aplauso de los seguidores rojiblancos. Se dice que también podría ser considerado por la selección mexicana.

Mediapunta: Santi Sandoval – Es increíble lo que juega El Negrito. El canterano se aventó un doblete contra los Pumas para llegar a tres goles en el semestre. No teme encarar al rival en el mano a mano para adentrarse al área y aparecer en los momentos de más importancia.

Mediapunta: Ricardo Marín – El delantero ha hecho que no pese tanto el adiós de Armando González, ya que ha contestado con tantos y asistencias. Se le ha colocado por detrás del ‘9’ debido a la gran movilidad que tiene. Tampoco se descarta ver a Efráin Álvarez, ya que tiene mayor creatividad, sin dejar de lado que puso una asistencia contra los felinos.

Delantero: Ángel Sepúlveda – El Cuate ha sido colocado hasta el frente del ataque, funcionando bien como pared, además de jalar las marcas para darle libertad al resto. Conforme avance el juego podría ser relevado porque ya no está para jugar los 90 minutos.

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre

Mediocampistas: Hugo Camberos, ‘Oso’ González, Omar Govea, ‘Piojo’ Alvarado

Delanteros: Santi Sandoval, ‘Cuate’ Sepúlveda, Ricardo Marín

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