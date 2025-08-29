Las posibles alineaciones titulares de Chivas y Cruz Azul para la Jornada 7 del Apertura 2025

Si bien este podría ser el encuentro más destacado del fin de semana, el momento por el que atraviesan las Chivas de Guadalajara nos dicta otra cosa. Ahora en esta Jornada 7 le toca recibir al Cruz Azul en el Estadio Akron con una consigna clara: sumar o empezar a despedirse de alguna posibilidad en este Apertura 2025 de la Liga MX.

Los rojiblancos tienen tres encuentros al hilo cayendo frente a la Máquina Celeste, además de que no han podido marcarles un solo gol, situación que sumada a que hoy son antepenúltimos de la clasificación general, nos dicta que podrían volver a caer frente a uno de los mejores clubes de la actualidad e invicto este campeonato.

Ahora dejamos las posibles alineaciones titulares entre Chivas y Cruz Azul, escuadras con presentes muy diferentes, pero que seguramente nos regalarán un buen encuentro.

La posible alineación de Chivas vs Cruz Azul para la jornada 7 de la Liga MX

POR: Oscar Whalley - Este arquero que ha tenido muy pocos minutos desde su llegada al equipo, sería quien sustituya a Rangel que está en su llamado a la selección mexicana para el microciclo de entrenamientos.

LD: Alan Mozo - Este es otro hombre que ante la ausencia de Richard Ledezma tomaría su lugar. En el pasado era figura inamovible y ahora solo ha visto actividad 139 minutos en este Apertura 2025.

Guadalajara v Charlotte FC - Leagues Cup Phase One | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

DFC: Leonardo Sepúlveda - La partida de Diego Campillo al Tri para los entrenamientos con Javier Aguirre, le daría a este juvenil la oportunidad de volver a ser titular, algo que realizó en cinco ocasiones la temporada pasada.

DFC: Gilberto Sepúlveda - Si bien no está teniendo su mejor temporada, pareciera que no tiene competencia y es una pieza inamovible en el esquema rojiblanco. Habrá que analizar si esta falta de hambre está causado su bajo rendimiento.

DFC: Miguel Tapias - Ha cumplido, pero a secas. No es un jugador que destaque por encima de nadie, pero con sus pocos partidos en el equipo y para la posición que tiene, no ha desentonado.

LI: José Castillo - Este es otro de los hombres que tendrá que hacer las cosas bien si no quiere perder su lugar en definitiva. Podrá comenzar de titular por la baja se sus compañeros y le tocará demostrar lo que ya venía haciendo.

MCO: Omar Govea - Con el llamado de Luis Romo, este mediocampista entrará al ruedo y no tendrá una misión sencilla, puesto que no ha llegado ni a 600 minutos en tres temporadas con Chivas.

MC: Erick Gutiérrez - Si bien es una pieza medular del once de Milito, ha estado dando partidos de muy baja calidad, fallando pases sencillos y aportándole poco al equipo de medio campo hacia adelante.

ED: Efraín Álvarez - Por alguna razón no ha sido titular de manera constante a pesar de las muestras de calidad que ha tenido en sus pocos partidos. Este duelo será vital para sus aspiraciones de hacerse con un puesto de una vez por todas.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

EI: Roberto Alvarado - Este es otro que se ha contagiado de la baja de juego. En temporadas pasadas era medular y hasta parecía jugar a otro ritmo del resto, pero algo ha sucedido y no se ha mostrado de la mejor forma.

DI: Alan Pulido - Con el llamado de la 'Hormiga', el tamaulipeco entraría en acción y desde su sitio y con su calidad, buscará llenarle el ojo al actual estratega tapatío. No ha completado ni los 300 minutos este certamen.

La posible alineación de Cruz Azul vs Chivas para la jornada 7 de la Liga MX

POR: Kevin Mier - Ya recobró el nivel por el que había sido considerado el mejor arquero de la Liga MX y eso ayuda a que el Azul esté hoy entre los primeros puestos de la clasificación. No arriesga, es cauteloso y sereno.

LD: Jorge Sánchez - Aunque la línea de cinco no es su mejor opción, lo hace bien a la hora de defender que es su verdadero fuerte, a tal grado que ganó arriba del 70% de manos a manos el partido pasado.

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

DFC: Willer Ditta - Antes de partir con su selección, el colombiano tendrá una oportunidad más de demostrar por qué es uno de los mejores centrales del balompié mexicano. Corta por arriba, tiene talento con la pelota en los pies y es inteligente en sus decisiones.

DFC: Gilberto Orozco - Si bien no atraviesa su mejor momento, Chiquete entra como un tercer central que también puede aparecer como contención,

DFC: Gonzalo Piovi - Todo apuntaba a que saldría al Inter de Miami, pero este fichaje se cayó y pareciera ser que el compromiso de este jugador con el equipo es ejemplar. Larcamón afirmó que en todo momento fue un profesional

LI: Carlos Rotondi - En la línea de 5 es donde pareciera sentirse más cómodo, ya que sus labores ofensivas brillan más. Ya tiene un tanto en el campeonato y es un jugador que constantemente intenta llegar al arco rival.

MC: Erik Lira - Fue el jugador que mayor número de jugadas de peligro creó contra el Toluca y eso lo hace en cada partido. Pese a que comienza su recorrido desde zona baja, le gusta llegar con la pelota en los pies al área rival.

MC: Carlos Rodríguez - Tiene promedio de .5 goles por partido, crea jugadas de peligro y cuando tiene la pelota consigo, siempre es inteligente. No ha dado asistencias, pero completa pases que son claves en zona alta.

ED: Ignacio Rivero - Tuvo una oportunidad de gol que pegó en el poste en la pasada jornada y constantemente se acerca al área contraria. Tiene llegada y siempre que está en zona, se siente peligro.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

EI: José Paradela - Contra los Diablos Rojos fue el primer defensa en el campo, hizo cuatro entradas para robo de balón y recuperó siete pelotas desde campo contario. No fue de utilidad al ataque, pero sí en presión alta.

DC: Ángel Sepúlveda - Tiene cinco goles en seis partidos y no hay nadie en el equipo que pueda competirle. Si bien no marcó contra los choriceros, no perderá su lugar en el once inicial tan fácilmente.

