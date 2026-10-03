Las posibles alineaciones titulares del Barcelona femenino y el Real Madrid femenino por la Liga F
El domingo se jugará el Clásico de la Liga F entre el Barcelona y el Real Madrid. Las dirigidas por Pere Romeu serán locales en el Camp Nou y buscarán sumar su octava victoria de la temporada. El Merengue, por su parte, viene de disputar la segunda jornada de la Champions League contra el Manchester City, donde empató 1-1 con un gol de Linda Caicedo.
La posible alineación del Barcelona femenino vs Real Madrid femenino
POR: Cata Coll - Su mejor partido es aquel en el que apenas aparece y no en el mal sentido. La Roma casi que no consiguió ponerla a trabajar y respondió bien cuando le tocó intervenir. Contra el Madrid posiblemente no sea igual, pero tiene la seguridad de una arquera que sabe que siempre cumple.
LD: Sydney Schertenleib - El DT le encontró otra función y por ahora respondió. El miércoles incluso se adelantó hasta el área rival y casi tiene su gol. Es una jugadora que viene bien en un partido como el del domingo que va a ser de intentos ofensivos constantes.
DFC: Martina Fernández - El estreno europeo ya es cosa del pasado y en Roma se vio una versión mucho más asentada. Aprovecha al máximo estos minutos que le confía Romeu y se nota en la naturalidad que muestra a la par de Irene Paredes. El Clásico supone otro paso en ese crecimiento.
DFC: Irene Paredes - La lesión ya parece parte del pasado y cada partido la encuentra mejor. Su experiencia le permite detectar problemas antes de que lleguen al área y también guiar a una zaga con compañeras jóvenes.
LI: Esmee Brugts - Arranca desde el lateral izquierdo y termina apareciendo donde menos la esperan. Lo mejor de todo es que no desprotege sus espaldas y está atenta a cualquier situación peligrosa que podría sucederle.
MC: Clara Serrajordi - Hace méritos para que dejarla afuera resulte cada vez más difícil. Recuperó la pelota que inició el tercer gol contra la Roma y volvió a demostrar cuánto puede aportar en la medular. Su sociedad con Patri Guijarro funciona de maravilla.
MC: Patri Guijarro - Está jugando con una confianza enorme y se puso la camiseta de líder en el mediocampo. Acomoda a sus compañeras y colabora en la apertura del juego, que incluso la lleva a adelantarse y generar sus propias situaciones de peligro.
MC: Claudia Pina - Lleva cinco goles en lo que va de la Liga F. De todas formas, quiere seguir estirando esa cuenta y el Clásico le viene como anillo al dedo. Se complementa muy bien con Caroline Graham y Ewa Pajor, que juegan más adelante.
ED: Caroline Graham Hansen - Puede eliminar rivales con la conducción y también resolver ella misma la jugada, combinación respaldada por seis goles y nueve asistencias en siete partidos. Marcó dos veces y fue elegida MVP en el duelo del miércoles.
DC: Ewa Pajor - Su idea de juego está más en la espera de la pelota que en la conducción per se. Al Barça le sirve porque saben que dentro del área rival tienen a una jugadora que se va a asegurar que esos balones terminen en alguna acción favorable.
EI: Kerolin - Es un aporte diferente dentro de un ataque repleto de goleadoras. Busca más el uno contra uno con las rivales y participa cuando toca recuperar. Va a ser muy útil para estorbarle las salidas el Madrid y evitar que las pelotas puedan llegar a su propia área.
Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)
Portera: Cata Coll
Defensas: Sydney Schertenleib, Martina Fernández, Irene Paredes, Esmee Brugts
Mediocampistas: Clara Serrajordi, Patri Guijarro, Claudia Pina
Delanteras: Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Kerolin
La posible alineación del Real Madrid femenino vs Barcelona femenino
POR: Merle Frohms - Su presencia bajo los tres palos le permite al Merengue asumir algún que otro riesgo sabiendo que queda una arquera de confianza atrás. Tiene buenos reflejos y responde especialmente bien cuando el remate llega desde poca distancia. Las culés no se lo van a hacer fácil, pero tiene con qué defenderse.
LD: Eva Navarro - Reconvertida a lateral y su pasado ofensivo de a ratos la lleva a olvidarse un poco de la marca. Lo positivo es que cuando se adelanta, colabora con Athenea del Castillo en el ataque; lo malo es que el Barcelona no le va a perdonar ningun descuido.
DFC: Maëlle Lakrar - Prefiere ir a confrontar a la delantera rival antes que quedarse esperando. Tiene facilidad para anticipar y eso ayuda a que el equipo gane metros.
DFC: Bella Andersson - Forma una pareja interesante con Lakrar porque su juego parte de una premisa distinta ya que tiende a proteger mejor su posición y acompañar los movimientos de la línea defensiva.
LI: Silvia Cristóbal - Su crecimiento viene a toda marcha. Si bien el empate del City vino desde su sector el miércoles, lo compensó con el gol anulado. Ya fue titular en la Champions y el DT podría darle más confianza con una presencia en el once del clásico.
MC: Elisa Senb - Se ocupa de proteger espacios y permite que sus compañeras puedan soltarse con más libertad. Es buena para frenar el juego interior del rival y para hacer circular la pelota en el mediocampo.
MC: Arianna Caruso - Por esa atención a los detalles de Senb es que Caruso puede pasar al ataque y jugar con las delanteras merengues. Cuando está cerca del área rival incluso se anima a disparar o generar situaciones favorables para el equipo.
MC: Andreia Jacinto - Una lectura espectacular para poder colaborarle a las delanteras. Eso puede encajar muy bien en una idea de juego que se focalice en atacar los espacios que pueda dejar la defensa catalana.
ED: Athenea del Castillo - Trabajo sin pelota e insistencia constante. El Clásico le va a dar más protagonismo ofensivo porque va a tener que aprovechar cada pelota que le llegue a sus pies. Lleva un gol en lo que va de LaLiga F.
DC: Linda Caicedo - El partido del miércoles y su gol van a ser muy positivos de cara al domingo porque le suben la confianza a una jugadora que está en la constante búsqueda de marcar. En LaLiga F lleva un tanto en dos partidos.
EI: Felicia Schröder - Le está haciendo justicia a todas las expectativas que rodearon su fichaje. Marcó cinco goles en tres presencias ligueras y uno en la Champions. Exige a todas las defensoras rivales para poder
Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)
Portera: Merle Frohms
Defensas: Eva Navarro, Maëlle Lakrar, Bella Andersson, Silvia Cristóbal
Mediocampistas: Elisa Senb, Arianna Caruso, Andreia Jacinto
Delanteras: Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Felicia Schröder
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María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.