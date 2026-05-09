Las posibles alineaciones titulares del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid

Si los clásicos de por sí ya son importantes, el de este domingo está que arde. La semana fue intensa, bastante más para uno que para otro aunque, como suele pasar en este tipo de partidos, todo termina repercutiendo en ambos lados. Las internas de vestuario en el Real Madrid, de hecho, afectan la formación que pondría en cancha Álvaro Arbeloa, con el capitán Federico Valverde recuperándose de un traumatismo en la cabeza luego de un encontronazo con su compañero Aurélien Tchouaméni.

Eso, sumado a la larga lista de lesionados del Merengue, también repercute en el Barcelona y en Hansi Flick, que deberá armar el equipo con lo disponible dentro de un plantel golpeado por varias ausencias. Y por si faltara algo para elevar todavía más la temperatura del clásico, el Barça llega con la posibilidad de coronarse campeón de LaLiga en su propia cancha y nada menos que frente a su máximo rival. Ganar o empatar le alcanzará al conjunto culé para desatar la fiesta en el Camp Nou.

La posible alineación del Barcelona

Robert Lewandowski, Barcelona | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

POR: Joan García - Vive un presente espectacular. Está en los momentos más complicados con sus manos salvadoras. Acumula 14 vallas invictas en 28 titularidades y cada partido lo acomoda un poco mejor dentro del arco culé.

LD: Jules Koundé - Es el futbolista ideal para poner en un once que enfrentará a su clásico. Rara vez pierde la marca y siempre encuentra el momento indicado para desprenderse unos metros y colaborar con el ataque.

DFC: Pau Cubarsí - Disfruta asumir riesgos. Contra el Osasuna salvó unas cuantas jugadas peligrosas y dejó, una vez más, una actuación positiva. Pareciera que lleva haciendo esto desde hace años... y apenas tiene 19 años.

DFC: Gerard Martín - Práctico e inteligente. No se enamora de la pelota ni busca complicarse de más. Despeja rápido y forma una dupla muy sólida junto a Cubarsí. Flick le encontró un lugar que le favorece en la zaga y el español respondió con solidez.

LI: Joao Cancelo - Es dificil encasiillarlo. Empieza el partido bien atrás por el lazo izquierdo y termina armando jugadas por adentro como si fuera volante creativo. Marcó un gol y dio dos asistencias en nueve titularidades.

MC: Eric García - Ordena la salida y entiende cada movimiento del mediocampo blaugrana. Puede arrancar como pivote, bajar unos metros a acompañar la zaga y terminar defendiendo como central sin cansarse. Un futbolista tácticamente completo para el DT.

MC: Pedri - Elegancia deportiva. Siempre encuentra una salida a pesar de que lo rodeen todos los rivales. Frente al Osasuna manejó los tiempos del partido con muchísima categoría y volvió a dejar una performance técnica exquisita. Lleva dos goles y ocho asistencias en LaLiga, números que le quedan cortos para todo lo que genera.

MCO: Marcus Rashford - Necesita espacio para poder ser realmente letal. Cuando los tiene resulta dificilísimo frenarlo. El sábado entro y colocó un centro perfecto para el cabezazo goleador de Robert Lewandowski.

MCO: Gavi - Competitivo hasta la médula. Aparece por cualquier rincón del mediocampo y se entiende a la perfección con Pedri, su partner in crime. Mejoró muchísimo con el balón y participa activamente en la construcción ofensiva.

MCO: Fermín López - Está viviendo un momento espectacular. Viene de asistir contra el Osasuna y suma seis goles en liga y de a poco se ganó el cariño de la hinchada del Barça.

DC: Robert Lewandowski - Fútbol de jerarquía. Puede parecer desconectado del partido por momentos, pero en el momento que la pelota le toca los pies se transforma. Lleva 13 goles en la campaña local y es la pesadilla de cualquier defensa.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo

Mediocampistas: Eric García, Pedri

Mediapuntas: Marcus Rashford, Gavi, Fermín López

Delantero: Robert Lewandowski

La posible alineación del Real Madrid

Antonio Rudiger, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - La vuelta de un grande. La del belga fue una recuperación milagrosa y, luego de la lesión en el cuádriceps que lo dejó afuera desde marzo, volverá a ponerse los guantes en el Camp Nou. Arbeloa respira tranquilo con su presencia porque el arquero transmite seguridad hasta cuando no toca la pelota.

LD: Trent Alexander-Arnold - Puede cambiar la ventaja del partido en un segundo. Desde su sector puede inventar una jugada perfecta para los delanteros e incluso asistirlos a esa distancia. Cuando el Madrid se va al ataque y está en campo rival, el inglés aparece en su costado para ser una opción de pase más.

DFC: Antonio Rüdiger - Defensor de choque que resulta insoportable para cualquier delantero. No le escapa al uno contra uno y mucho menos a la responsabilidad de manejar la defensa del Merengue. Esta semana fue uno de los nombres que resonaron en los problemas internos del equipo y, aun así, el DT confía en el alemán para facilitarle la tarea a Courtois.

DFC: Dean Huijsen - Corre por todo el campo de juego a pesar de ser central. Tal es así que lleva dos goles y dos asistencias en LaLiga, una rareza bastante llamativa para un defensor de 21 años.

LI: Fran García - Es muy rápido y eso al Madrid le viene perfecto. Junto a Trent van y vienen por sus carriles acompañando al ataque y retrocediendo para defender, todo eso sin cansarse. No tiene todos los reflectores sobre el, lo cual le quita presión, aunque muchas jugadas terminan pasando por sus apariciones.

MC: Eduardo Camavinga - Viene de semanas agitadas, aunque Arbeloa todavía confía en lo que puede darle al plantel ya que cuando juega suelto cambia por completo la dinámica madridista.

MC: Aurélien Tchouaméni - Es una especie de guardaespaldas del mediocampo. Siempre está atento para cortar de raíz los ataques rivales y, luego, darle una salida prolija al equipo para el contrataque. A pesar de todo lo ocurrido durante la semana, perfila como titular porque escasean alternativas y porque su rendimiento futbolístico no justificaría su ausencia.

MC: Thiago Pitarch - Arbeloa parece depositarle mucha confianza al surgido de la cantera. Claro, se ofrece todo el tiempo y entiende rápido cada movimiento del partido, lo cual en un Merengue que necesita activarse, viene como anillo al dedo. Con la pelota en los pies todavía le falta soltarse un poco, aunque su disciplina táctica es la que le abre espacio dentro del once.

MCO: Jude Bellingham - Le gusta ser protagonista del partido y así empieza cada partido. Pide cada pelota y busca llegar al área rival desde cualquier espacio que ve disponible. Sigue lejos de la versión demoledora de su primer año en Madrid, o incluso de la que se vio en el Dortmund, pero cuando se despierta, tiene destellos de futbolista de élite, que lo es, pero necesita reactivarse.

DC: Vinícius Jr. - Está donde tiene que estar, y aparece cuando más lo neceesitan. Si bien no está teniendo tanto protagonismo en lo que va de la temporada, frente al Espanyol metió dos golazos y volvió a demostrar que necesita apenas un segundo para destrozar defensas. No por nada lleva 15 goles en 29 titularidades.

DC: Kylian Mbappé - Las ausencias, las lesiones y las idas y vueltas alrededor suyo no cambian una cosa fundamental. El Madrid necesita a Mbappé y Mbappé necesita al Madrid. Los números hablan por si solos, el francés suma 24 goles en 27 titularidades.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Manuel Pitarch

Mediapunta: Jude Bellingham

Delantero: Vinícius Jr, Kylian Mbappé