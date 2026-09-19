Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

LaLiga comenzó hace menos de un mes, pero este domingo ya tiene en el calendario el derbi madrileño. El Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Metropolitano por la fecha 7 del torneo. El Merengue marcha segundo en la tabla, con 15 puntos, tres menos que el Barcelona, a raíz de la caída 1-0 contra el Real Betis en la cuarta jornada. El Colchonero, por su parte, está cuarto con 13 y llega luego de golear 4-0 al Osasuna.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Real Madrid

Alex Baena, Atletico de Madrid | Soccrates Images/GettyImages

POR: Jan Oblak - Volvió a ser el Oblak de siempre. Si bien viene de dos partidos tranquilos y con la valla invicta, este domingo va a tener que trabajo de sobra y aparecer en los momentos justos.

DFC: Marc Pubill - Se alterna las titularidades, pero cuando entra a la cancha muestra su mejor versión. El planteo táctico de Diego Simeone para enfrentar al Madrid podría darle la posibilidad de estar desde el inicio en una línea de tres centrales.

DFC: Cristian Romero - Ganó ocho de sus nueve duelos contra el Osasuna y hasta se animó a hacer un remate al arco. No espera que el rival decida y directamente se va a buscarlo para cortar la jugada antes de que el arquero colchonero tenga trabajo de más. Es un muro.

DFC: Dávid Hancko - Se adapta a lo que el DT proponga. Por momentos tiene que cubrir las espaldas de los zagueros que pasan al ataque y, otras veces, es él el que pasa al ataque. Es un jugador importante para el tipo de partidos que propone el Merengue porque requiere de mucha movilidad y versatilidad.

MI: Alejandro Grimaldo - Está más cómodo con la libertad de pasar al ataque y lo demostró con un gol y una asistencia en lo que va de la temporada. En los momentos que el Atleti esté con la pelota en los pies, será un futbolista fundamental para mostrarse como una opción más.

MC: Morten Hjulmand - El objetivo de su posición es proteger el mediocampo cuando el resto se adelanta líneas. Abre la cancha y, con paciencia, es uno de los generadores de jugadas.

MC: Marcos Llorente - Muta entre mediocampista y lateral dependiendo lo que el partido le pida. Le juega a favor al DT porque el español es incansable y está donde se lo necesite, por lo que no tiene que gastar una modificación. Lleva una asistencia en LaLiga y un gol en la Champions.

MD: Giuliano Simeone - Velocidad y goles. Es insistente, le gusta hacer circular la pelota y cuando encuentra espacios llega al área rival con rápidez. Suma dos tantos y un pase de gol en lo que va de la temporada.

EI: Álex Baena - El goleador del equipo. Su movilidad puede darle al Atlético una opción para sacar a los defensores del Merengue de sus posiciones y generar los huecos necesarios para que el resto del ataque entre al área rival.

DC: Julián Álvarez - El Atleti recuperaría a su principal referencia del ataque justo para el partido bisagra de esta primera mitad de temporada. Si titularidad es una duda, pero en caso de decir presente, podría volver a mostrar los destellos que ya dejó entrever en el partido contra el Liverpool.

ED: Kang-in Lee - Está resolutivo desde el sector derecho y también creando jugadas con sus propias recuperaciones. Va a tener que entenderse mejor con el resto del ataque para poder estar bien posicionado al recibir la pelota y golear.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: David Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill

Mediocampistas: Alejandro Grimaldo,Morten Hjulmand, Marcos Llorente, Giuliano Simeone

Delantero: Álex Baena, Julián Álvarez, Kang-in Lee

La posible alineación del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Jude Bellingham, Real Madrid | Diego Souto/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Le está costando mantener la valla invicta y, de hecho, lleva una sola en lo que va de LaLiga. El derbi lo va a tener atareado y, en gran parte, dependerá de los defensores para evitarse mayores problemas.

LD: Denzel Dumfries - Podría ser titular por encima de Trent Alexander-Arnold este domingo. Su físico le permite adelantarse algunos metros y, de ser necesario, recuperar la posición rápido.

DFC: Ibrahima Konaté - Sale lejos de su sector para disputar la pelota y el físico le da para perseguir a los delanteros si la jugada se extiende más de la cuenta. El Atleti se caracteriza por tener atacantes muy movedizos, asi que elegir el momento exacto para detenerlos no va a ser tarea facil.

DFC: Dean Huijsen - Es bueno para encontrar a sus compañeros a distancia y puede romper una presión desde muy atrás. Puede venir bien para comenzar jugadas de ataque rápido sin tener que conducir la pelota tantos metros.

LI: Marc Cucurella - Sus recorridos ofensivos pueden abrirle espacio a Vinícius Jr. y ofrecerle al delantero una compañía permanente por la izquierda. El problema está cuando una pérdida lo encuentra lejos de su posición, tal como le pasó en el empate del Elche.

MC: Federico Valverde - El uruguayo recibe la pelota y rápido busca que pase a otro sector, ya sea con un pase profundo a un compañero en el área rival o atacando él mismo el espacio. Lleva una asistencia en lo que va de la temporada.

MC: Aurélien Tchouaméni - Se reencontró con la titularidad contra el Elche y eso podría ser un spoiler de su presencia en el derbi. José Mourinho sabe que es un buen futbolista para defender y abrir el juego, además de brindarle mayor libertad al resto de los mediocampistas.

MC: Arda Güler - Su influencia se nota cuando está en el campo de juego y es uno de los jugadores que mejor interpreta cuándo y cómo avanzar para mejorar las jugadas. Fue el arquitecto del gol en contra de Matías Dituro.

ED: Jude Bellingham - Viene dentro de todo descansado luego de ingresar los últimos 20 minutos del último partido. Está cada vez más consolidado como mediapunta y, en este encuentro, podría ubicarse más como extremo para conformar el tridente de ataque del Merengue. Lleva tres goles y dos asistencias en LaLiga.

DC: Kylian Mbappé - Acumula siete goles en seis fechas. Pide todas las pelotas porque sabe que llegan a sus pies es peligro asegurado para el rival. Se espera que sea el jugador bisagra este domingo, el que cambie el partido para favor del Real.

EI: Vinícius Jr. - Todavía no puede terminar las jugadas. Desperdició muchas oportunidades contra el Elche y sigue en la búsqueda de precisión. La clave podría estar en insistir por los espacios que puede dejar la línea de tres defensores que plantearía el Cholo.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni

Delanteros: Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius Jr.