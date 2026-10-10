Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Liverpool y el Manchester City

¡Un clásico moderno de la Premier League! Este domingo, el Liverpool recibirá al Manchester City en Anfield, luego del parón internacional de tres semanas. Los dirigidos por Andoni Iraola marchan sextos en la tabla de posiciones con nueve puntos, mientras que los Citizens llegan como líderes con puntaje perfecto y una racha de siete partidos invictos en todas las competiciones.

La posible alineación del Liverpool vs Manchester City

Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister, Milos Kerkez, Liverpool | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

POR: Alisson Becker - Suma tres vallas invictas consecutivas en la Premier, lo cual confirma que atraviesa un buen momento luego de haberse perdido parte del final de la temporada pasada. El City le va a exigir más que los equipos que enfrentaron hasta ahora, en especial si Erling Haaland encuentra espacios dentro del área.

LD: Ronald Araújo - Llegó a préstamo desde el Barcelona y le ganó la pulseada a Jeremie Frimpong por el puesto en poco tiempo. Es fundamental para colaborar en el ataque, aunque tiene que aprender a medir cuándo se adelanta para no dejarle la pelota servida al rival.

DFC: Jérémy Jacquet - Fue convocado a la selección de Francia lo cual es un envión enorme para su confianza, pero no estuvo en el último partido por una molestia muscular. Eso puede jugarle en contra para este domingo.

DFC: Virgil van Dijk - Se entendió rápido con Jacquet en la defensa y le quita un peso de encima a la hora de hacer su trabajo. Eso si, por una cuestión de jerarquía y experiencia, va a encargarse de organizar a sus compañeros en la zaga para no descuidar ningun espacio.

LI: Milos Kerkez - Mostró una mejoría defensiva, que todavía tiene que combinar mejor con sus incorporaciones al ataque. No tiene mucho margen de equivocación el fin de semana y no va a poder darse el lujo de estar tanto tiempo cerca de Bradley Barcola.

MC: Ryan Gravenberch - Primero estuvo la discusión de si Gravenberch tenía que ser el titular o si Alexis Mac Allister debía estar en ese puesto. La solución del DT fue sencilla y decidió conformar una dupla en el mediocampo con los dos. Su conducción de la pelota puede ayudar a superar la presión del City sin depender de pases largos que puedan ser interceptados.

MC: Alexis Mac Allister - Los rumores sobre una posible salida del club encontraron motivación en el argentino para reencontrarse con la versión que a los hinchas reds tanto les gustan. Marcó un gol y dio una asistencia contra el Tottenham que clasificaron al equipo a la próxima ronda.

ED: Rio Ngumoha - Las lesiones de Cody Gakpo y Alexander Isak le dan la chance de su vida. Va a tener que usar toda su energía para distraer y atacar a los defensores del City siempre que tenga la oportunidad de hacerlo.

MCO: Dominik Szoboszlai - Está brillando en una posición más ofensiva, sobre todo con sus remates largos al arco rival. Lo demostró contra el Tottenham en la Carabao Cup y muestra su habilidad de ataque en la Premier donde ya tiene un gol en su haber.

EI: Bradley Barcola - Todavía no convence y empiezan los murmullos con respecto a su desempeño. Para los defensores rivales es difícil mantenerle el ritmo, el tema es que no termina de conectar con el equipo ni de concretar las jugadas. El DT podría darle la posibilidad de mejorar este domingo.

DC: Florian Wirtz - Podría reconvertirse a la referencia del ataque red. Sin Isak, Gakpo y Hugo Ekitike disponibles, el alemán perfila para ser falso nueve. Va a necesitar que sus movimientos terminen generando oportunidades de gol.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Mediapuntas: Rio Ngumoha, Dominik Szoboszlai, Bradley Barcola

Delantero: Florian Wirtz

La posible alineación del Manchester City vs Liverpool

Rayan Cherki, Elliot Anderson, Enzo Fernandez, Manchester City | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - Recibió tres goles contra el Sunderland después de cuatro partidos con la valla invicta. Eso deja en evidencia que no es infalible y que necesita de la colaboración de la defensa. El Liverpool no va a tener a sus delanteros habituales, pero los futbolistas que estarían en el once pueden traerle dolores de cabeza desde lejos de su área.

LD: Matheus Nunes - El Sunderland aprovechó un descuido suyo para construir uno de sus goles y ese error va a tener que dejarle una enseñanza para el partido de este domingo. En los momentos que se adelante para atacar junto a Antoine Semenyo, va a tener que estar atento a que otro de sus compañeros cuide la defensa.

DFC: Rúben Dias - No va a tener a un nueve tradicional enfrente porque Wirtz suele alejarse del área para recibir la pelota y arrancar sus jugadas. Es importante elegir con inteligencia cuándo seguirlo y cuándo conviene esperarlo antes de que intente rematar.

DFC: Marc Guéhi - Participó en uno de los goles en el partido pasado con una asistencia a Semenyo y está camino a confirmar que es un central con destellos de mediocampista, además de que sus pases también pueden ser el inicio de una jugada ofensiva. Es un gran comodín para Enzo Maresca.

LI: Josko Gvardiol - Al igual que Guéhi, está muy bien en su faceta ofensiva. Encontró una fórmula que le funciona tanto a el como al equipo y puede repetirla contra los Reds. Eso si, sus jugadas ofensivas no van a poder ser tan intensas como en partidos anteriores.

MC: Enzo Fernández - Uno de los refuerzos estrellas del verano que ya estrenó su cuenta goleadora. El argentino ya se ganó a los hinchas y a Mac Allister lo conoce bien por la selección argentina, asi que va a saber cuáles son sus puntos débiles. A su vez, encontró en Haaland un excelente socio para cuando se adelanta unos metros.

MC: Elliot Anderson - Los partidos muy abiertos le cuestan un poco más, aunque de todas formas ya demostró que valió la pena la inversión en su fichaje. Es un jugador rendidor y regular, que está presente en todos los sectores y es fundamental en un equipo de jugadores con una faceta más ofensiva.

ED: Antoine Semenyo - No pudo mostrar el mismo nivel de la pretemporada en los primeros partidos de la Premier. De hecho, tardó cinco fechas en marcar sus primeros goles, pero cuando finalmente lo consiguió, hizo dos contra el Sunderland. Eso puede ser muy bueno para lo que vendrá de ahora en adelante.

MCO: Rayan Cherki - Marcó tres goles en cinco partidos de la Premier y, además, dio dos asistencias. Después de una temporada en la que no había podido brillar como le gustaría, finalmente está traduciendo el esfuerzo ofensivo en jugadas definitorias.

EI: Jérémy Doku - Una lesión en el gemelo lo mantuvo fuera de la liga hasta la quinta fecha, cuando ingresó durante los últimos 15 minutos contra los Black Cats. Podría perfilar para titular este domingo e insistir con el mano a mano ante Araújo, que lo esperará en la zaga red.

DC: Erling Haaland - Goleador, como siempre. Sumado a eso, antes del parón internacional se sacó una espina al marcarle al Sunderland, el único equipo de la competencia al que todavía no le había hecho un gol. No la tiene fácil contra van Dijk y Jacquet, pero el noruego siempre encuentra la manera de salirse con la suya.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol

Mediocampistas: Enzo Fernández, Elliot Anderson

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland