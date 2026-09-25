Las posibles alineaciones titulares del partido entre Inglaterra y España

La fecha 1 de la Nations League tendrá la reedición de la final de la Eurocopa 2024. Inglaterra y España se enfrentarán en el debut de la competencia europea, donde forman parte del Grupo 3. Los Tres Leones y la Roja vienen de un Mundial increíbles: los primeros terminaron en el tercer lugar y los de Luis de la Fuente se consagraron campeones.

Ahora comienza una nueva etapa, ambos con los mismos entrenadores, aunque nada es igual después de una Copa del Mundo. En el proceso llegan renovaciones y salidas que podrían cambiar mucho en cada selección.

La posible alineación de Inglaterra vs España

Anthony Gordon, Inglaterra | Harriet Massey/GettyImages

POR: Jordan Pickford - Vuelve al lugar que le pertenece después de descansar en el partido por el tercer puesto. El arquero del Everton lleva tres vallas invictas en cinco jornadas de la Premier y con la confianza renovada luego de un buen Mundial.

LD: Trent Alexander-Arnold - Thomas Tuchel le da una oportunidad después de dejarlo afuera de la convocatoria mundialista. Ahora va a tener que demostrar porque merece ser tenido en cuenta. Le va a tocar correr de acá para allá en un partido que, posiblemente, tenga ataques y contrataques constantes.

DFC: Marc Guéhi - El futbolista del Manchester City demostró en los últimos partidos en su club que es multifacético y eso a Inglaterra le viene bien. Naturalmente es central, pero de ser necesario puede pasar a ser mediocampista y tener muchísima influencia en ataque.

DFC: Ezri Konsa - Para el debut en la Nations la idea sería poner a una sociedad conocida para la zaga, pero Konsa llega después de un golpe importante con el Arsenal porque el 3-0 ante el Brighton cortó el arranque perfecto de los Gunners y dejó bastante trabajo defensivo para corregir durante el parón internacional. Los Tres Leones pueden ayudarle a recuperar ritmo.

LI: Nico O'Reilly - Ganador del premio PFA al jugador joven del año. Es el lateral ideal para poner de titular contra una selección como la española porque O'Reilly corre por toda la cancha y está donde se lo necesite, sin descuidar sus espaldas y colaborando con los delanteros.

MC: Elliot Anderson - Llegó al City esta temporada y ya se ganó la titularidad. Fue uno de los más destacados de Inglaterra durante el Mundial y, de hecho, uno de los pocos que pudo frenar aunque sea por un rato a Lionel Messi en las semifinales. Su dupla, Declan Rice, no estará disponible para estas fechas asi que tendrá un nuevo compañero a la par.

MC: Myles Lewis-Skelly - La ausencia de Rice le da una oportunidad de oro. El mediocampista es una de las estrellas del Arsenal y apenas tiene 19 años, por lo que tiene potencial para mucho más. Sería el compañero de Anderson desde el arranque en el partido contra los campeones del mundo.

MCO: Jude Bellingham - El Mundial le despertó una faceta mucho más ofensiva y la aprovechó al máximo, donde se convirtió en uno de los goleadores de la Copa, con siete tantos. Eso lo trasladó al Real Madrid, donde ya tiene tres goles y dos asistencias en seis partidos de LaLiga.

EI: Anthony Gordon - Conoce bien a la Roja porque comparte vestuario con la mayoría de ellos en el Barcelona, por lo que podría darle ese plus al equipo. Es uno de los principales asistidores y generadores de jugadas de los Tres Leones, en el Mundial dejó tres y en el Barça lleva cuatro.

ED: Bukayo Saka - Su último partido con Inglaterra en el Mundial terminó con un hat-trick contra Francia. Su seguidilla, como la de Bellingham, siguió a nivel clubes y lleva tres goles en cuatro partidos de la Premier con los Gunners. Va a tener al frente a una de las defensas más solidas de Europa, pero tiene velocidad y compañeros que pueden mostrarse como opción de pase.

DC: Harry Kane - Vuelve el capitán. Hace cinco días hizo doblete contra Union Berlin y alcanzó los 101 goles en la Bundesliga en 98 partidos. Está en el área todo el tiempo, a la espera del momento justo para anotar y su mera presencia ya le da un subidón emocional a los Tres Leones.

Así se verá la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly

Mediapuntas: Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka

Delantero: Harry Kane

La posible alineación de España vs Inglaterra

Lamine Yamal, España | Luciano Lima/GettyImages

POR: Unai Simón - No por nada fue elegido el mejor arquero del último Mundial, donde solo recibió un gol. Además, lleva tres vallas invictas en siete partidos con el Athletic Club. De todas formas, el desafío contra Inglaterra va a ser complicado, en especial que a nivel selección viene de un partido sin mucho trabajo en la final, donde Argentina terminó los 120 minutos sin remates al arco.

LD: Eric García - La lesión de Pedro Porro le da un lugar en el once titular y De la Fuente apuesta por su versatilidad para cubrir el lateral derecho contra Inglaterra y, posiblemente, durante todos los partidos de esta fecha FIFA ya que el DT no llamaría a nadie más.

DFC: Pau Cubarsí - Fue elegido mejor jugador jóven del Mundial y jugó la final completa donde incluso dejó una salvada sobre el cierre para evitar el empate. Es el central indiscutido del Barcelona y su principal valor está en lo que hace con la pelota desde atrás, sobre todo cuando encuentra líneas de pase que permiten avances fáciles de sus compañeros.

DFC: Dean Huijsen - Viene de una semana complicada. Fue expulsado en el derbi madrileño por la acción que terminó en el penal del Atlético de Madrid, pero su lugar en el Merengue está lejos de discutirse y le llevó a esta convocatoria con la Roja luego de perderse el Mundial.

LI: Marc Cucurella - Es el nuevo lateral del Real Madrid luego de dar por finalizada su etapa en el Chelsea. Si bien es uno de los mejores zagueros de Europa, al frente va a estar Saka que viene con el envión del redescubrimiento de su faceta goleadora.

MC: Rodri - El mejor jugador del Mundial. En la final fue el dueño de la mitad de la cancha hasta salir durante la prórroga. Volvió a España para vestir la camiseta del Barça, donde forma dupla con Pedri, al igual que en la selección. Eso va a jugarle a favor al equipo por una cuestión de regularidad y entendimiento mutuo.

MC: Pedri - Su Mundial fue de más a menos y terminó entrando desde el banco en la final. De todas formas, su nivel de juego es indiscutible y su continuidad con los culés le lleva a volver a la titularidad en la Roja. En el Barça lleva 1 gol y dos asistencias en todas las competiciones.

MC: Fermín López - Es, junto con Huijsen, una de las novedades respecto al equipo que ganó el Mundial. Volvió de la lesión como si nada hubiera pasado y lleva cuatro goles y dos asistencias en seis partidos de LaLiga , convirtiendose en el tercer máximo anotador del Barça en el campeonato. El DT premia un arranque difícil de ignorar.

EI: Álex Baena - En el Mundial trabajó más lejos del área como un pseudo-mediocampista más que como delantero, pero con el Atleti se reencontró con el gol y lleva cuatro en cinco titularidades. De todas formas, es un futbolista que aparece donde se lo necesite, sea en tareas de generación de juego o de finalización del mismo.

DC: Ferran Torres - El autor del gol que convirtió a España en campeona del mundo ahora recibiría la camiseta de titular. Ese partido fue un antes y un después en la carrera del ahora jugador del PSG, donde lleva siete goles, incluido un triplete en la Champions. Todo producto de la confianza.

ED: Lamine Yamal - Si bien no fue de los mejores de España en Norteamérica, de todas formas fue decisivo en el camino al título. El regreso a LaLiga fue otra cosa y acumula siete goles en siete partidos de LaLiga y otro en la Champions.

Así se verá la formación de España (4-3-3)

Portero: Unai Simón

Defensas: Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Eric García

Mediocampistas: Pedri, Rodri, Fermín

Delantero: Álex Baena, Ferrán Torres, Lamine Yamal

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