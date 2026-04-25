Las posibles alineaciones titulares del partido Milán vs Juventus

Los dos equipos más laureados de Italia (el más ganador a nivel local y el que más títulos internacionales ha levantado) se enfrentan en un clásico con mucho en juego. Milán y Juventus se miden este domingo 26 de abril en el Giuseppe Meazza con gran parte de la clasificación a la Champions League en juego.

Si bien ninguno de los dos equipos llegan en su mejor momento al duelo, un Milán-Juve siempre resulta atractivo. Los rossoneros se encuentran en el tercer lugar de la Serie A con 66 puntos, tres más que la Vecchia Signora que se ubica cuarta con tres unidades menos.

Ambos ocupan las últimas dos plazas clasificatorias al máximo torneo continental, pero no deben relajarse ya que el Como y la Roma acechan con 58 puntos.

A continuación las posibles alineaciones para el Derby.

La posible alineación del Milán

POR: Mike Maignan - El portero francés que será titular en el Mundial atajó 32 de los 33 partidos de esta Serie A y solo permitió 27 goles, dejando su valla invicta en 13 ocasiones.

DC: Fikayo Tomori - El inglés no perdió un solo duelo terrestre en la última victoria frente al Hellas Verona. Un defensor fuerte y muy veloz, capaz de defender con espacios abiertos.

DC: Matteo Gabbia - Completó un 84% de pases correctos en su última presentación y un 56% en pases largos. Impecable en el juego aéreo, su versatilidad le permite jugar tanto con línea de tres como de cuatro.

DC: Strahinja Pavlovic - Con un imponente físico (1,94m) y un perfil bien agresivo, el serbio ya aportó cuatro goles en esta Serie A. Y va por más en este clásico.

MD: Alexis Saelemaekers - El belga ofrece un despliegue incansable por el costado derecho, colaborando en la recuperación pero también llegando al área rival. En 31 partidos marcó 2 tantos y dio 4 asistencias.

MC: Youssouf Fofana - Mediocampista de gran capacidad física y recuperación constante. Su trabajo en el centro del campo permite al equipo cortar transiciones y recuperar rápidamente la posesión. El complemento perfecto para Luka Modric.

MC: Luka Modric - Con 40 años, el croata ha estado presente en 32 de las 33 fechas de la liga. Totalmente vigente, es el cerebro y el que maneja los hilos del equipo de Allegri.

Hellas Verona FC v AC Milan - Serie A | Ciancaphoto Studio/GettyImages

MC: Adrien Rabiot - Viene de marcar el gol del triunfo ante Hellas Verona y frente a su ex-club tendrá un partido especial. De los mediocampistas centrales del Milán, el que más llega al gol (marcó 6 en esta temporada)

MI: Davide Bartesaghi - El joven italiano es lateral de oficio, pero su capacidad técnica y su despliegue le permite también desempeñarse como volante. Su aceleración en campo contrario marca la diferencia.

MP: Christian Pulisic - El equipo necesita mucho más de uno de sus jugadores estrella. Lleva 8 goles en esta Serie A, pero no marca desde el 28 de diciembre en el triunfo ante Hellas Verona de la primera vuelta.

CD: Rafael Leao - El futbolista franquicia de este Milán, aunque al igual que el equipo ha mostrado irregularidad. Anotó 9 goles en 25 encuentros en el torneo, el último el 1° de marzo frente a Cremonese.

Así se vería la formación del Milán (3-5-2)

Portero: Mike Maignan

Defensores: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic

Mediocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi

Delanteros: Christian Pulisic, Rafael Leao

La posible alineación de la Juventus

POR: Michele Di Gregorio – El portero formado en el Inter viene en un gran nivel, con dos vallas invictas consecutivas. Antes de eso, fue determinante en la victoria sobre Genoa, ingresando por Perin y conteniéndole un penal a Aaron Martín.

LD: Pierre Kalulu – El francés tendrá un encuentro especial enfrentando a su antiguo club. Por el costado derecho aporta una gran salida con el balón y es profundo. En esta Serie A ha dado 5 asistencias.

DFC: Gleison Bremer – Uno de los mejores defensores de la Serie A. Su duelo ante Leao será clave en este partido donde los detalles pueden hacer la diferencia.

DFC: Lloyd Kelly – Salida prolija con el balón controlado, dominio aéreo (mide 1,90m) y muy veloz en la cobertura. Habitual titular en la zaga, ha marcado un gol 30 partidos de Serie A.

LI: Andrea Cambiaso – Su gran técnica y su capacidad para jugar con los dos perfiles le permite desempeñarse tanto de un lado como del otro de la cancha. Sabe ocupar los espacios y asociarse con el mediocampo para llegar a posiciones ofensivas.

MCD: Manuel Locatelli – El pulso del equipo. Juventus juega a su ritmo. Líder dentro del campo de juego, el capitán ejerce un rol fundamental en la distribución de la pelota y en la recuperación.

Juventus FC v Bologna FC 1909 - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

MC: Khéphren Thuram – Pese a su gran físico (1,92m) es un volante versátil, ágil, capaz de desdoblarse para aparecer por sorpresa en ataque. Junto a Locatelli conforman un duo dinámico y muy complementario.

ED: Francisco Conceição – El portugués es un extremo veloz, muy hábil en el uno contra uno y capaz de desbordar a cualquier lateral. Su aporte ofensivo es cada vez más importante en el equipo de Spalletti.

MCO: Weston McKennie – Cinco goles y seis asistencias para el encargado de hacer engranar al ataque con el resto del equipo. Viene de una gran actuación ante Bologna.

EI: Kenan Yildiz – Si el Milán tiene el desequilibrio de Leao, la Juve tiene el de Yildiz. Ambidiestro, de gran pegada, tiene una gran relación con el gol. Puede jugar de extremo, pero se mueve libre por todo el frente de ataque.

DC: Jonathan David – Con Vlahovic en duda y sin Milik, el 9 será el canadiense que en esta Serie A ha marcado apenas 6 goles en 31 partidos. Se esperaba más del fichaje proveniente del Lille.

Así se vería la formación de la Juventus (4-2-3-1)

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso

Mediocampistas: Manuel Locatelli, Khéphren Thuram

Volantes ofensivos: Francisco Conceição, Weston McKennie, Kenan Yildiz

Delantero: Jonathan David