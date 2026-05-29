Las posibles alineaciones titulares del partido Toluca vs Tigres UANL

Una vez más el Deportivo Toluca FC y el Club Tigres UANL se batirán en una final, pero en esta ocasión será internacional por el título de la Concacaf Champions Cup 2026.

Por lo que este choque puede representar una revancha para el conjunto de San Nicolás de los Garza que cayó en la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX frente a los Diablos Rojos hace apenas un semestre.

La cita será este sábado 30 de mayo desde el Estadio Nemesio Diez del Estado de México a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones de ambos cuadros tomando en cuenta las ausencias de Jesús Gallardo y Alexis Vega, por parte de los escarlatas que concentran con la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

La posible alineación de Toluca vs Tigres UANL para la final de la Concachampions 2026

Luis García es el portero titular | Jam Media/GettyImages

PO: Luis García - El portero mexicano ha sido el portero de mayor confianza para Antonio Mohamed y se ha adueñado de la titularidad en los últimos juegos.

LD: Santiago Simón - El versátil mediocampista argentino fichó con el club en 2025 y es un jugador rápido y técnico.

DFC: Bruno Méndez - Es un zaguero con buena presencia física, fuerte en el juego aéreo y sólido en defensa. Llegó a Toluca en 2024 y se ha consolidado como titular importante.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano es canterano de Toluca desde Sub-13. Prospecto de liderazgo en la zaga, debutó en 2022 y es un habitual en el once inicial.

LI: Mauricio Islas - Lateral con buena proyección ofensiva, velocidad y capacidad para subir al ataque.

MC: Marcel Ruiz - El mediocampista mexicano llegó a Toluca desde 2022, excelso en recuperación, duelos y distribución; internacional con México y clave en el equilibrio del equipo. A pesar de estar lesionado de la rodilla ha evitado la operación para terminar la temporada y aspirar a ir al Mundial 2026.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino arribó en 2025, multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MD: Helinho - El extremo derecho brasileño llegó en 2024 por 15 millones de dólares es potente, veloz y técnico. Siempre es un peligro latente en el ataque.

MCO: Jesús Angulo - El mediocampista mexicano es un jugador habilidoso, con buen manejo de balón, desborde y llegada al gol. Es uno de los elementos más importantes en ataque de Toluca desde su llegada en 2023.

MI: Nicolás Castro - El mediocampista argentino fichó en 2025, destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones.

DC: Paulinho - El goleador portugués del equipo es el titular fijo, es un auténtico depredador del área con mucho olfato goleador.

Así se vería la formación de Toluca (4-4-2)

Portero: Luis García.

Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Mauricio Islas.

Centrocampista: Marcel Ruiz, Franco Romero; Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Castro.

Delanteros: Paulinho.

La posible alineación de Tigres UANL vs Toluca para la final de la Concachampions 2026

Joaquim se recuperó de su lesión | Azael Rodriguez/GettyImages

POR: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino es el portero titular y es un infaltable en el once inicial.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano surgió de la cantera felina, es rápido, explosivo en ataque y con muy buen recorrido. Es el dueño absoluto del sector derecho y estaría recuperado para ser titular.

DFC: Joaquim Pereira - El central brasileño ha demostrado su calidad con su gran potencia física y regresaría para alinear como titular tras recuperarse de su lesión.

DFC: Rómulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, puede jugar como central o pivote y podría hacer dupla con su compatriota.

LI: Jesús Angulo - El mexicano es un zaguero sólido y posee una lectura defensiva, posicionamiento y duelos aéreos efectivos.

MC: César Araujo - El mediocampista de contención con garra uruguaya, buen posicionamiento táctico y capacidad para romper líneas con pases.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista uruguayo se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Tigres desde su llegada al club, destacando por su liderazgo, intensidad y capacidad para aparecer en momentos importantes.

MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.

MCO: Juan Brunetta - El atacante argentino puede jugar prácticamente en cualquier zona ofensiva y siempre es un elemento que puede aportar.

MI: Ozziel Herrera - Ya recuperado de su lesión que lo dejó fuera en los últimos juegos, podría reaparecer en el sector izquierdo.

DC: Ángel Correa - El crack argentino es un tremendo jugadorazo que es un titular inamovible que puede ser enganche o centrodelantero por su extraordinario desempeño.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo.

Centrocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delanteros: Ángel Correa.

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