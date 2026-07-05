Las posibles alineaciones titulares para el partido entre Portugal y España

Los octavos de final del Mundial tendrán una final anticipada con el partido entre Portugal y España. Las selecciones de Roberto Martínez y Luis de la Fuente tuvieron un recorrido (más o menos) similar en la fase de grupos, aunque no sucedió lo mismo en dieciseisavos: España goleó 3-0 a Austria y mantiene su valla invicta, mientras que Portugal estuvo al borde del alargue contra Croacia en el triunfo por 2-1. Este lunes, ambos equipos saldrán con sus mejores jugadores a la cancha para mantener intacto el sueño de levantar la Copa del Mundo.

La posible alineación de Portugal vs España

Joao Neves, Portugal | Michael Miller/ISI Photos/GettyImages

POR: Diogo Costa - Arco asegurado. Contra Colombia sacó seis pelotas y evitó una noche complicada. Contra Croacia, donde podía pasar de héroe a villano en cuestión de segundos, logró despejar remates que podrían haberle costado la eliminación a Portugal.

LD: Joao Cancelo - Corre de la zona defensiva al mediocampo para colaborar en lo que el equipo necesite. Contra Croacia tuvo responsabilidad en la pérdida de la marca de Perisic en el gol, aunque también dejó la mejor chance de su selección en el primer tiempo.

DFC: Rúben Dias - No tuvo un buen partido el jueves y, de hecho, jugó condicionado por una tarjeta amarilla temprana. Sin embargo, Dias es un jugador al que nada le impide involucrarse en múltiples intervenciones y cuidar la pelota cuando está en su sector.

DFC: Renato Veiga - Podría repetir titularidad en este partido como recompensa de su labor contra Croacia. Fue el creador de la falta que le da el penal a su selección. Además tiene buena salida y despejes defensivos.

LI: Nuno Mendes - El lateral izquierdo del PSG es uno de los mejores del mundo. Se dio el gusto de hacer un golazo de tiro libre contra Uzbekistán y ante Croacia fue uno de los jugadores que más peligro generó.

MC: Joao Neves - Está jugando este Mundial como si ya tuviera otros encima. Va de más a más, porque en el debut marcó gol y ahora gana terreno y liderazgo en la mitad de la cancha. No se cuestiona ni un segundo el meterse en las jugadas para robar la pelota y generar su propia jugada.

MC: Vitinha - Es el jugador necesario para bajar los decibeles y conseguir que el equipo se tranquilice cuando los tiempos se aceleran de más. Contra España va a tener que animarse a romper líneas y no vivir tan lejos del área.

MC: Bruno Fernandes - La estrella de las asistencias, siempre atento a los delanteros en el área y al aporte que puede hacerle al equipo. Va a querer revancha de una actuación irregular contra Croacia. Tiene el respaldo del plantel pero, sobre todo, de Cristiano Ronaldo, que no es poca cosa.

ED: Pedro Neto - La duda estaría si ponerlo de titular al delantero del Chelsea o a Francisco Conceiçao que estuvo bastante sólido en su ingreso el jueves. Neto le dio una asistencia a Joao Neves contra RD Congo y ganó la falta del gol de Nuno Mendes contra Uzbekistán, es decir, una excelente fase de grupos. Es el jugador perfecto para correr sin cansancia y le sobra velocidad para lastimar a España. Tiene que afilar la definición.

DC: Cristiano Ronaldo - A los 41 años, sigue siendo un jugador de primer nivel. Ya hizo doblete contra Uzbekistán y marcó de penal contra Croacia, aunque no tuvo un muy bien partido donde ese tanto desde los 12 pasos fue su única intervención con la pelota en el área.

EI: Rafael Leao - Está brillando. Contra Croacia le dio el envío perfecto para el cabezazo ganador de Gonçalo Ramos. Tarda en llegar y al final hay recompensa diría la canción Zona de Promesas, y así podría ser para Leao, que se ganaría la titularidad y confianza del DT contra España.

Así se vería la formación de Portugal (4-3-3)

Portero: Diogo Costa

Defensores: Joao Cancelo, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes

Mediocampistas: Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

Delanteros: Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

La posible alineación de España vs Portugal

Mikel Oyarzabal, España | Icon Sportswire/GettyImages

POR: Unai Simón - Lleva cuatro partidos sin recibir goles y se convirtió en el arquero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales al superar 518 minutos sin recibir goles. Fue espectador en los últimos partidos, pero con Portugal podría pasar a ser protagonista.

LD: Pedro Porro - Tuvo la oportunidad de su vida el jueves y la aprovechó de sobremanera. Formó una sociedad brillante con Lamine Yamal y marcó su primer gol con la Roja. Cualquiera que dudaba sobre su convocatoria o titularidad terminó convencido de que merece seguir en el once inicial.

DFC: Pau Cubarsí - Lo del zaguero del Barcelona es una cosa de locos. Está jugando su primer Mundial y demuestra que el recambio generacional no hace más que impulsar a la Roja. Austria casi no pudo pasarlo y, como si fuera poco, también su partícipe del armado de juego desde el fondo.

DFC: Aymeric Laporte - Es el balance perfecto para la juventud de Cubarsí. Laporte entrega oficio y experiencia. Lee la jugada con anticipación para evitar la entrada de los delanteros rivales y hace de las salidas y recorrido de la pelota algo sencillo. España todavía no recibió goles en el torneo y mucho tiene que ver con él.

LI: Marc Cucurella - Es el jugador con el que todo DT sueña. Defiende, distribuye y ataca; en lo que fue el partido del jueves, de los mejores, por lejos. Participó en los tres goles e incluso le anularon uno y regaló dos asistencias para Mikel Oyarzabal. Incansable.

MC: Pedri - No por nada está considerado de los mejores mediocampistas del fútbol. Todos los rivales intentan neutralizarlo y no lo logran. El juego encuentra respiro cuando la pelota está en sus pies.

MC: Rodri - El del Manchester City no logró recuperar el nivel que mostró en la Euro 2024. Pero Luis de la Fuente sabe que el mediocampista necesita regularidad y paciencia y, de hecho, viene recuperando ritmo partido a partido y contra Austria ya mostró una versión mucho más cercana a la que convirtió al futbolista en referente.

MPD: Lamine Yamal - Fue el Man of the Match contra Austria incluso sin haber marcado gol. Lo volvió loco a Konrad Laimer y estuvo cerca del gol en un par de ocasiones. Cuando tiene la pelota en los pies, es de temer porque siempre genera una situación de peligro.

MCO: Dani Olmo - Siempre encuentra el sitio indicado para conectar las jugadas y ser el conector de la dupla Rodri-Pedri con el ataque. Su inteligencia para moverse entre líneas es la que le da fluidez a una España que se engrandece cuando él está en el equipo.

MPI: Álex Baena - De menos a más. El delantero del Atlético de Madrid asistió a Porro contra Austria y formó una muy buena sociedad con Cucurella por la izquierda. El gol contra Uruguay le dio más confianza para seguir mostrando este nivel en la competencia.

DC: Mikel Oyarzabal - Cuatro goles en este Mundial hablan por él. Es el máximo golrador de la Roja en esta Copa del Mundo y está a dos de alcanzar a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima. Es un nueve distinto, que nunca espera quieto y aparece donde nadie lo sigue para convertir eso en un resultado rentable para España.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Pedri, Rodri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena

Delantero: Mikel Oyarzabal