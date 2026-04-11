El fichaje que prometía marcar una era en el Real Madrid todavía no se está viendo reflejado en títulos o estabilidad. Desde la llegada de Kylian Mbappé en 2024, el Merengue se encamina a cerrar dos temporadas sin ganar LaLiga, la Copa del Rey ni la Champions League, en un período que también expuso una caída en la producción ofensiva de varios futbolistas y tal inestabilidad que se tradujo en el banquillo con tres entrenadores en año y medio.

Los resultados van de la mano con esa situación. En seis ediciones de El Clásico desde la incorporación del francés, el Madrid ganó solo una. A nivel internacional, el crecimiento del PSG como principal potencia europea coincide, curiosamente, con el complicado presente del conjunto español. A esto se suma la posibilidad de un nuevo cambio en el banco, con Didier Deschamps vinculado al cargo.

Más aún, la producción goleadora del campeón del mundo se redujo de manera significativa. En los últimos siete partidos, convirtió un tanto, frente al Bayern Múnich, y su promedio pasó de un gol cada 70 minutos en sus primeros encuentros a uno cada 497 minutos en los de ahora.

Estas cifras llaman la atencion ya que, en sus primeros 31 partidos, marcó 38 goles, que lo llevaba a una frecuencia cercana a un acierto cada cuatro remates. Desde el partido ante el Benfica por la Champions el 17 de febrero, registró 25 disparos con un único gol convertido. A nivel global, acumula 83 goles en 96 encuentros, cifra que, igualmente, confirma su jerarquía individual.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid since signing Mbappé:



• On the way to two consecutive seasons without La Liga, Copa del Rey and Champions League.

• Goal tallies dropped for all players.

• 1 El Clásico won out of 6 played.

• 3 coaches in a year and a half.

• PSG becomes the best team… pic.twitter.com/FhfTmLmsbP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 11, 2026

Sin embargo, los resultados del equipo con y sin su presencia suman también a la discusión. Durante su ausencia por una lesión de rodilla, los de Álvaro Arbeloa encadenaron cinco victorias, incluidas dos frente al Manchester City y otra ante el Atlético de Madrid. En ese período, el equipo ganó seis partidos y perdió uno.

Desde su regreso al once inicial, el equipo no logró ganar. Se registraron derrotas ante el Mallorca y Bayern, además de un empate frente al Girona. En ese mismo tramo, el delantero fue titular en cuatro partidos que terminaron con tres caídas y una igualdad.

En LaLiga, Mbappé disputó 25 de 30 partidos posibles, con 23 goles y cuatro asistencias. En la Champions, suma 13 tantos en nueve encuentros. Sus registros individuales lo mantienen en la carrera por el Balón de Oro, una disputa que también dependerá de lo que ocurra en la fase final de la competencia europea y en el Mundial 2026 con la selección francesa.