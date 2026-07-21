Las primera declaraciones de Orbelín Pineda como futbolista del Monterrey

Luego de que el semestre pasado fuese uno de los peores en lo que va de siglo para el club, Monterrey ha iniciado un nuevo proyecto completamente desde cero. El cuadro del norte del país ha renovado tanto la dirección deportiva, el cuerpo técnico, como la plantilla.

La zona del campo en la que más inversión han realizado es en el ataque. Alrededor de 30 millones de dólares en tres fichajes de peso. Uno de ellos, Orbelín Pineda. El mexicano ya está en la ciudad listo para sumarse al plantel de Matías Almeyda, hombre que fue clave en su arribo.

¡COMPROMETIDO!



Las primeras palabras de Orbelín Pineda al llegar a Monterrey como nuevo refuerzo de Rayados



📹: Felipe Galindo @FelipeGalindot pic.twitter.com/8pqESdwtPl — MedioTiempo (@mediotiempo) July 21, 2026

Siempre agradecido. Tengo muchos años que lo conozco. Sé cómo me expreso de él, que es una persona que quiero siempre más y mis palabras él las sabe, lo que se le aprecia y se le quiere y venimos a un equipo con ganas de trascender y a darle lo mejor y una alegría a esta afición que se lo merece. Orbelín Pineda

El mexicano agradeció a Rayados por el voto de confianza que le ofrecen al busca su fichaje de vuelta a la Liga MX.

Siempre emocionado con los retos. También el esfuerzo que hace el Monterrey por querer la disposición de uno y se viene con una gran ilusión, con gran proyecto que tienen, se vienen grandes cosas y a trabajar que esto es lo más importante. Orbelín Pineda

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Pineda cerró diálogo dejando clara su intención en el corto plazo: regresar a Monterrey a un rol estelar en México, algo que el club no tiene de mucho tiempo atrás.

Vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena. Sabemos que tenemos jugadores importantes y soy uno más de ellos. A trabajar que esto es de trabajo de equipo y ayudar a mis compañeros y equipo de que pueda estar y sea protagonista. Orbelín Pineda