Las primeras declaraciones de Dennis te Kloese como director deportivo de Monterrey

La nueva era dentro del Monterrey ha iniciado. A inicios de la semana anterior, Matías Almeyda inicio su gestión como director técnico de los del norte del país. El argentino irá de la mano con el nuevo presidente deportivo del club, Dennis te Kloese.

El ex Feyenoord arribó a México la noche de este viernes para iniciar su etapa como presidente deportivo del club regio. En sus primeras declaraciones agradeció a FEMSA, empresa dueña del Monterrey por el voto de confianza hacia si figura como hacia su proyecto.

¡COMPROMETIDO!



Dennis te Kloese dio sus primeras declaraciones como Presidente Deportivo de Rayados



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Muy ilusionado la verdad, para mí es un gran honor que me hayan invitado a este nuevo proyecto y con muchas ganas de seguir trabajando, obviamente algunas semanas con mucho contacto con la gente del club y muy agradecido con el apoyo hasta ahora. Dennis te Kloese

Dennis tiene claro que lleva años fura de la Liga MX y el fútbol mexicano en general. Sin embargo, se dice listo a más no poder para el reto.

EredivisieFeyenoord Rotterdam v AZ | ANP/GettyImages

La verdad, tengo mucho tiempo, hace mucho empecé a trabajar en México, es un país que ama al fútbol y a mí siempre me impresionó como le dan prioridad al fútbol que les gusta mucho y obviamente conozco bien al club, estuve aquí antes y en proceso de selecciones, me tocó convivir mucho con la gente de Rayados, la verdad, siempre con muy buena experiencia y muy buen sabor de boca. Dennis te Kloese

El directivo cerró su discurso afirmando que es pronto para hablar de fichajes. Primero tiene que tener una reunión con Matías Almeyda.

Muy ilusionado, y como siempre, en donde he estado, con mucho trabajo y exigencia hacia mí mismo, y tratar de traer la ilusión de regreso a la afición, qué es lo que más cuenta. Es aventurado entrar mucho en detalles, la primera parte es que llego, que está mi familia aquí y nos vamos a adaptar lo más pronto posible, sé que hay mucha exigencia, sé que hay mucha expectativa y a cumplir con eso. Dennis te Kloese