Las primeras declaraciones de Diego Rossi tras su fichaje por el Monterrey

Tiempos de cambio se viven dentro del Monterrey. Luego de firmar el peor torneo del club en dos décadas, FEMSA, empresa detrás del equipo decidió ir por una renovación total. El primer paso fue firmar a un técnico y un director deportivo de peso dentro de la Liga MX, siendo Matías Almeyda y Dennis te Kloese los elegidos.

Ahora se avanza en el mercado por la firma de fichajes de nivel. El primero está cerrado y ha llegado a la ciudad para concretar el traspaso, se trata de Diego Rossi, quien ofreció sus primeras palabras como 'Rayado'.

🚨🤠 LLEGÓ DIEGO ROSSI A MONTERREY



"Muy contento de estar acá, es una muy buena Liga (Liga MX) y por eso estoy acá".



-Diego Rossi en sus primeras palabras como nuevo jugador de Rayados.pic.twitter.com/JKsQchF3Ud — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 3, 2026

Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. No, obviamente uno siempre, este tipo de proyectos y clubes le interesan a uno, y la verdad que muy contento por esto. Obviamente todavía faltan detalles, pero muy contento de estar acá y muy entusiasmado. Diego Rossi

Al ser cuestionado sobre si era el reemplazo directo de Sergio Canales, el charrúa fue claro al negar dicha visión de su llegada.

Sí, bueno, creo que cada jugador es diferente y, bueno, veremos qué es lo que puede llegar a pedir el entrenador de mí como jugador. Ahí veremos qué rol puedo cumplir. Diego Rossi

Red Bull New York v Columbus Crew | Dustin Satloff/GettyImages

Diego cerró hablando un poco sobre los motivos que lo llevaron a aceptar un cambio a la Liga MX, competición a la cual considera de alto nivel.

Sí, bueno, me ha tocado jugar en contra de equipos mexicanos y, bueno, creo que es una buena liga. Por eso estoy acá y muy contento. Diego Rossi

Diego firmará un contrato con los Rayados. Si bien es cierto que el jugador tiene en mente que le toca competir por el puesto dentro del equipo, en los planes del cuerpo técnico de Matías Almeyda el ex jugador del Columbus Crew de la MLS tiene un rol de estelar.

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