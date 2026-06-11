Las primeras declaraciones de Guillermo Almada como técnico del América

El Club América ha hecho oficial la llegada de Guillermo Almada a la dirección técnica del equipo. El entrenador charrúa tomará a los de la capital del país en medio de una urgencia de cambio. En el nido de Coapa vienen de un año y medio donde no han podido ganar nada ni dentro, ni fuera de la Liga MX.

Está claro que Almada sabe a qué equipo llega, uno que en la gestión pasada fue capaz de coronarse tricampeón de la Liga MX. Siendo el caso, el técnico entiende que tiene responsabilidades enormes para el corto plazo, aunque, por ahora prefiere disfrutar de la emoción del nuevo reto.

¡Un salto en su carrera! 🦅



Guillermo Almada no ocultó lo mucho que significa para él llegar a un equipo con la envergadura del América.#LigaMX pic.twitter.com/u5ZSRGqFAp — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 11, 2026

La verdad que un orgullo, de los más grandes en mi carrera deportiva porque estoy en un club muy representativo en México, en América y en el mundo y para cualquier entrenador es de las cosas más importantes que se le pueden cruzar en la carrera. Guillermo Almada

El técnico agradeció a la plantilla por la calurosa bienvenida que recibió desde el primer segundo al frente del equipo.

Con mucha ilusión, muchas ganas de enfrentar una cantidad de desafíos que tenemos por delante y más con el entusiasmo que nos transmitieron los futbolistas que en definitiva se trata de ellos. Guillermo Almada

Real Madrid V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Más allá de que su pasado reciente, mismo que se dio en España en segunda división con el Valladolid y semanas atrás en primera con el Real Oviedo, no fue el mejor. Guillermo es un técnico que tiene los enteros para tomar a un América en caída libre.

Previo a ésta, Almada ya tuvo un par de ciclos en México: primero Santos, con quienes llegó a una final de la Liga MX misma que no pudo ganar. Tiempo después Pachuca, club con el que se coronó tanto en el torneo local como en la CONCACAF.

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