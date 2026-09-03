Las primeras declaraciones de Miguel Borja como jugador del América

Uno de los fichajes más deseados por el cuerpo técnico de Guillermo Almada para el América era el de un centro delantero. Par de meses después de su arribo al cuadro más ganador de la Liga MX, su petición para la plantilla se ha cumplido.

La directiva con aval del mismo Almada ha apostado por Miguel Borja. Se entiende que el colombiano hará su estreno con el club en los siguientes días. Siendo el caso, el ex Palmeiras ha ofrecido sus primeras declaraciones como jugador del América.

¡CON RAZÓN VINO AL AMÉRICA! 🟡



Miguel Borja ya vivió sus primeros días como delantero del América y confesó que jugar en las Águilas representa una meta muy personal:



‘Quería un desafío de esta magnitud’, mencionó Borja. pic.twitter.com/VwzJHsHMsL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 2, 2026

La grandeza del club, la historia, los retos que tienen año tras años y la hinchada que los alienta. Mi cuerpo y mi mente me pedía este tipo de incidencias. Miguel Borja

Borja añadió que su razón para dejar el fútbol del Medio Oriente, junto a todos los placeres financieros que esto implica, gira alrededor del valor deportivo que tiene el América dentro y fuera de la Liga MX.

Estuve en Emiratos Árabes y la verdad la pase bien con mi familia, pero este reto para mí era necesario por la edad que tengo porque me siento preparado y porque es un sueño estar acá. Miguel Borja

Boca Juniors v River Plate - Torneo Apertura Betano 2025 | Marcos Brindicci/GettyImages

Miguel no fue tomado en cuenta para el duelo ante Monterrey donde el América fue eliminado de la Leagues Cup. Se entiende que el cuerpo técnico de Almada aún no considera al colombiano en el nivel físico que el charrúa suele exigir al cien por ciento de sus jugadores.

Sin embargo, se espera que una vez que la participación del América en el torneo internacional llegue a su fin, el colombiano salte a la cancha. No hay una fecha definida aún, sin embargo, la lógica coloca a Borja como una seria opción para el duelo del próximo sábado doce de septiembre, cuando los del nido se midan al campeón de México, el Cruz Azul.