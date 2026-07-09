Las primeras declaraciones de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Una vez que se ha terminado la Copa del Mundo para la selección mexicana, de la misma forma ha llegado a su final el tiempo de Javier Aguirre como técnico de la escuadra nacional.

Su puesto será tomado de forma inmediata por Rafael Márquez. El ex Barcelona viene de ser el auxiliar directo de Aguirre y ahora, consigue un ascenso al plano principal en el banquillo, mismo que ha sido confirmado a través del siguiente comunicado:

La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales. Federación Mexicana de Fútbol

¡A SEGUIR EL PROCESO CON PASO FIRME!



Rafael Márquez Álvarez, quien asumió el cargo de director técnico de la Selección Mexicana a partir de este 8 de julio, se mostró comprometido a trabajar para que el representativo dé el paso adelante que tanto se anhela, respaldado hoy por… pic.twitter.com/UJqlJo4plu — MedioTiempo (@mediotiempo) July 9, 2026

Tras la confirmación oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, Márquez emitió su primer discurso como técnico nacional. El mismo se entendió como una especie de promesa hacia la afición.

Se tiene una muy buena base, se tienen a jugadores de experiencia que van a ser importante en esta etapa. Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar. Ya se hizo una base y un gran trabajo para fortalecer esto que se inició y hay que aprovechar esta continuidad que quizá antes no se había visto. Está bajo mi responsabilidad mantenerla e incluso mejorarlo. Rafael Márquez

FBL-WC-2026-TRAINING-MEX | YURI CORTEZ/GettyImages

Rafael también añadió que involucrará en el manejo de las selecciones nacionales con límite de edad. La idea es darle a los juveniles una línea de trabajo a seguir durante su gestión.

Hay que darles una base, procesos importantes también. Creo que se está haciendo bien el trabajo Andrés Lillini. Hay que trabajar y potencializar. Si queremos tener un mejor futbol debemos tener bases importante para tener mejores jugadores. Rafael Márquez

Rafael iniciará su gestión durante la fecha FIFA del mes de septiembre aún con rivales por definir.