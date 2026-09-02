Las primeras declaraciones de Sebastián Cáceres tras su salida del América

Como se informó en este espacio, el fichaje de Sebastián Cáceres por el Celta de Vigo de se ha firmado. El zaguero deja al América a razón de unos ocho millones de euros entre fijos y variables, una cifra que en primera instancia fue rechazada por los del nido y aceptada un par de días después ante la insistencia del jugador en salir.

En América no veían un futuro inmediato sin Cáceres dentro dentro de la plantilla. Sin embargo, tampoco se optó por retener al charrúa. Durante la madrugada de este miércoles, Sebastián ha partido rumbo a España y ofreció sus primeras declaraciones como ahora ya ex jugador del club más ganador de la Liga MX.

"UNA SENSACIÓN AGRIDULCE" 🗣️🦅⚽



Así se despide Sebastián Cáceres de la Ciudad de México tras fichar con el Celta de Vigo#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/UT9foloocV — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2026

Fue muy emotivo, para mí fue, era mi familia, me costó mucho poder hablar con ellos, decir cada palabra, les agradecí por todo porque, lo que conseguí, va a ser muy difícil conseguirlo después. Sebastián Cáceres

Sebastián no pudo esconder que en medio de la dicha por el nuevo reto deportivo, queda algo de tristeza por el hecho de partir del club en el que ha estado por muchos años.

Estoy contento, pero es una sensación agridulce. Era lo que quería, pero dejo muchas cosas importantes para mí. Sebastián Cáceres

Club America v Columbus Crew - Leagues Cup Quarter Final | Jim Sabo/ISI Photos/GettyImages

Para cerrar, el zaguero central dejó en claro que a su entender, esta podía ser su última vía para partir y medirse dentro del mejor fútbol del planeta, el de Europa, motivo por el cual decidió apretar a la gerencia del América a cerrar el traspaso.

Fue difícil, parecía que en algún momento no se iba a dar (su salida de América), pero resurgió y también sé que es difícil irse así en estos momentos, porque estamos peleando cosas importantes. Era una oportunidad que no podía dejar pasar por mis retos individuales y era lo mejor para mí. Sebastián Cáceres