Las primeras palabras de Hugo Cuypers tras ser presentado con Monterrey

Ante la falta de gol mostrada en el torneo anterior, Monterrey ha apostado por el fichaje de Hugo Cuypers para el centro del ataque. El belga fue presentado el día de ayer por el cuadro del norte de México. Durante dicho evento, el atacante no escondió su emoción por el nuevo reto.

¡CUYPERS CONFÍA EN TRIUNFAR EN LA LIGA MX! 🇲🇽🔥



🗣️ Hugo Cuypers aseguró que el futbol mexicano se adapta a su estilo de juego y confía en repetir el éxito que tuvo en Chicago



📹 Jorge Rosales pic.twitter.com/iPtSdX2NWH — MedioTiempo (@mediotiempo) July 23, 2026

Muy emocionado, he pasado unos días hace un año y ahora estoy aquí, realmente no puedo esperar para empezar. Hugo Cuypers

El atacante externó su percepción sobre el club desde fuera del mismo.

Un club increíble, de nivel internacional. Aún no he podido conocer mucho de la ciudad porque llegué anoche y todo ha sido muy ocupado, pero he escuchado cosas muy buenas. El estadio y la afición son increíbles, y poder jugar aquí cada semana como local será algo espectacular. Hugo Cuypers

¿Qué le llevó a decidirse por Rayados? Cuypers lo señala:

Lo primero fue el apoyo que sentí desde el club. También era muy importante encontrar un buen ambiente para mi familia, porque cuando ellos son felices, yo puedo rendir mejor dentro de la cancha. Además, después de hablar con el entrenador y conocer la manera en la que ve al equipo y al fútbol, sentí que su idea encaja perfectamente con mi estilo de juego. Hugo Cuypers

Chicago Fire FC Media Day Portraits | Chicago Fire FC/GettyImages

Hugo declaró que Vincent Janssen, un ex Monterrey fue clave para apostar por el cuadro de la Liga MX.

Me acerqué a él hace unas cuantas semanas cuando escuché a Monterrey por primera vez y él fue muy positivo, le encantaba vivir en la ciudad, dijo que los fans eran increíbles, que era un club increíble, fue de los primeros realmente en convencerme de venir. Hugo Cuypers

Hugo cerró su charla afirmando que llega a México en el mejor momento de su carrera.

Sí, definitivamente. Mi etapa en Chicago me ayudó muchísimo a crecer como futbolista y estoy convencido de que mis mejores años todavía están por venir. Hugo Cuypers

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