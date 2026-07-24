Las primeras palabras de Hugo Cuypers tras ser presentado con Monterrey
El delantero belga aseguró que Vincent Janssen fue clave en su toma de decisión de venir a México.
Ante la falta de gol mostrada en el torneo anterior, Monterrey ha apostado por el fichaje de Hugo Cuypers para el centro del ataque. El belga fue presentado el día de ayer por el cuadro del norte de México. Durante dicho evento, el atacante no escondió su emoción por el nuevo reto.
Muy emocionado, he pasado unos días hace un año y ahora estoy aquí, realmente no puedo esperar para empezar.Hugo Cuypers
El atacante externó su percepción sobre el club desde fuera del mismo.
Un club increíble, de nivel internacional. Aún no he podido conocer mucho de la ciudad porque llegué anoche y todo ha sido muy ocupado, pero he escuchado cosas muy buenas. El estadio y la afición son increíbles, y poder jugar aquí cada semana como local será algo espectacular.Hugo Cuypers
¿Qué le llevó a decidirse por Rayados? Cuypers lo señala:
Lo primero fue el apoyo que sentí desde el club. También era muy importante encontrar un buen ambiente para mi familia, porque cuando ellos son felices, yo puedo rendir mejor dentro de la cancha. Además, después de hablar con el entrenador y conocer la manera en la que ve al equipo y al fútbol, sentí que su idea encaja perfectamente con mi estilo de juego.Hugo Cuypers
Hugo declaró que Vincent Janssen, un ex Monterrey fue clave para apostar por el cuadro de la Liga MX.
Me acerqué a él hace unas cuantas semanas cuando escuché a Monterrey por primera vez y él fue muy positivo, le encantaba vivir en la ciudad, dijo que los fans eran increíbles, que era un club increíble, fue de los primeros realmente en convencerme de venir.Hugo Cuypers
Hugo cerró su charla afirmando que llega a México en el mejor momento de su carrera.
Sí, definitivamente. Mi etapa en Chicago me ayudó muchísimo a crecer como futbolista y estoy convencido de que mis mejores años todavía están por venir.Hugo Cuypers
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GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.