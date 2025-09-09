Las prioridades del Real Madrid en la defensa de cara a la próxima temporada

El Real Madrid ha definido sus intenciones en lo que alude a la confección de su retaguardia para la temporada 2026/27. En ese aspecto, son varias las carpetas que tendrá que ir perfilando con el transcurso de la competición. Y la hoja de ruta es bastante clara.

Ante las claras salidas de David Alaba y Antonio Rudiger luego del Mundial 2026, dándoles la libertad de acción luego de finalizar su contrato con la entidad madridista para ese entonces, el club tiene claro los pasos a seguir: Real Madrid elige a Konaté y Joan Martínez como su nueva defensa ante estas inminentes bajas.

Real Madrid v Manchester City FC: Semi-Final First Leg - UEFA Champions League | Julian Finney/GettyImages

El método sería el mismo que ha empleado Florentino Pérez en grandes fichajes como el del propio Rüdiger o el de Kylian Mbappé: esperar a que termine el contrato de Konaté, para ficharlo como agente libre.

“Mbappé me llama cada dos horas”, reveló Konaté en la concentración de la Selección de Francia, donde comparten vestuario ante cada convocatoria para Les Bleus.

Ese es uno de los retos que tendrá el conjunto merengue, ya que el contrato del central con el Liverpool también termina al final de la temporada que ya comenzó y el hecho de que sea titular inamovible con Arne Slot podría cambiar el panorama, pero la decisión del jugador es muy pesada.

Liverpool v Arsenal - Premier League | Carl Recine/GettyImages

En el caso de Joan Martínez, solo será esperar que su evolución siga como hasta ahora. Recién comenzó la temporada con el Real Madrid Castilla e incluso ha sido incluido en algunas convocatorias de Xabi Alonso.

De esta manera y sin descuidar tampoco el "comodín" de Raúl Asencio, el cuadro merengue desea que sus cuatro centrales para la temporada 2026/27 sean Militao, Huijsen, Joan y Konaté.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp