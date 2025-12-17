Las rachas invictas más largas en la historia del fútbol

Ganar títulos está muy bien, pero una de las señales de un equipo de fútbol verdaderamente de élite es simplemente no dejarse vencer.

Ambas cosas suelen ir de la mano, y algunos equipos de generaciones anteriores han logrado largas rachas invictas en su camino hacia la gloria. Una temporada invencible es quizás la marca de la verdadera grandeza, y muchos de los mejores equipos de Europa han ostentado campañas similares.

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, estos equipos han inscrito su nombre en la leyenda del club con sus estoicas exhibiciones y resiliencia.

Aquí están las 11 rachas más largas sin perder en todas las competiciones en la historia del fútbol europeo.

11. Celtic, 42 partidos (2016-2017)

Moussa Dembele fue una máquina de hacer goles para los Hoops | Ian Rutherford - PA Images/GettyImages

El Celtic ha disfrutado de varias rachas largas sin perder en su historia, pero la segunda más larga se produjo entre noviembre de 2016 y agosto de 2017 con Brendan Rodgers como entrenador.



Los Hoops pasaron toda la temporada liguera sin perder, consiguiendo un triplete nacional al alzar la Copa de la Liga y la Copa de Escocia. Su racha se prolongó en la siguiente campaña, alcanzando los 42 partidos antes de ser interrumpida en la fase de clasificación de la Champions League, nada menos que por el Astana kazajo.



El Celtic avanzó a la fase de grupos en el global, pero la derrota pareció abrirle las puertas a Europa. El equipo de Rodgers perdió cinco de sus seis partidos de la fase de grupos, encajando 18 goles.

10. AC Milan, 42 partidos (1991-92)

El Milan de Ruud Gullit, Marco Van Basten y Franck Raijkard fue histórico | Alessandro Sabattini/GettyImages

El AC Milan contó con equipos realmente maravillosos durante la década de 1990, pero pocos igualaron su sensacional equipo de 1991-92. Tras sufrir una derrota ante el Bari en mayo de 1991 al final de una larga temporada en la Serie A, los Rossoneri encadenarían una racha de 42 partidos sin conocer la derrota.



El gigante italiano permaneció invicto toda la temporada liguera 1991-92 camino a otro Scudetto, y no conoció la derrota hasta abril, cuando cayó 1-0 ante la Juventus en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Italia.



Con un equipo que contaba con figuras como Paolo Maldini y Franco Baresi en defensa, y el trío holandés formado por Frank Rijkaard, Ruud Gullit y Marco van Basten al frente, no sorprende que las derrotas fueran escasas.



9. Ajax, 42 partidos (1995-96)

Nwankwo Kanu fue una estrella del Ajax antes de su etapa en la Premier League | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Varios de los grandes del Milán que dominó a principios de los 90 comenzaron sus carreras en el Ajax, y ese sistema continuó brindando al mundo talentos excepcionales a lo largo de la década.



Su racha de 42 partidos invictos comenzó al final de la temporada 1994-95 —una campaña en la que el Ajax solo perdió una vez en la Copa KNVB— con jugadores como Edwin van der Sar, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Nwankwo Kanu y Patrick Kluivert que catapultaron al club de la Eredivisie a la gloria de la Champions League al final de la campaña.



Su racha terminó en enero de 1996 tras una derrota liguera por 1-0 ante el Willem II, pero eso no les impidió ganar la Eredivisie a paso ligero y alcanzar otra final de la Champions League, que perdieron en los penaltis contra la Juventus.

8. Juventus, 43 partidos (2011-12)

Del Piero era una fuerza a tener en cuenta bajo el mando de Conte | Valerio Pennicino/GettyImages

Tras terminar séptimo en la Serie A la temporada anterior, la llegada de Antonio Conte como entrenador de la Juventus desató una revolución en Turín, con la Juventus acumulando 43 partidos invicta bajo la dirección del técnico italiano.



Todos esos partidos, salvo uno, se produjeron durante la temporada 2011-12, y el equipo de Conte no conoció la derrota en la liga, logrando su primer título desde el escándalo del Calciopoli de 2006.



La racha de la Juve solo llegaría a su fin en el último partido de la temporada, perdiendo 2-0 ante el Nápoles en la final de la Coppa Italia.

7. Rangers, 44 partidos (1992-93)

Ally McCoist era un gran delantero con los Rangers | SNS Group/GettyImages

La racha de 44 partidos invicto del Rangers tuvo lugar durante la temporada 1992-93.



Esta notable racha comenzó en agosto y se prolongó hasta marzo, cuando el Celtic, rival del Old Firm, finalmente la puso fin. Resultó ser una campaña histórica para el Gers, que consiguió un famoso triplete: la Premiership escocesa, la Copa de Escocia y la Copa de la Liga, con la ayuda de un delantero imparable, Ally McCoist.



Venceron al Aberdeen en ambas finales de copa y lo desbancaron por nueve puntos en la liga. El equipo de Walter Smith también se mantuvo invicto en la Champions League a pesar de no superar la fase de grupos.

6. Dinamo Zagreb, 45 partidos (2014-15)

El equipo del Dinamo Zagreb 2014/15 es una leyenda | John Walton - EMPICS/GettyImages

El equipo más dominante de Croacia en la historia, el Dinamo de Zagreb, fue una fuerza implacable a mediados de la década de 2010.



Su racha de 45 partidos invicto comenzó en la temporada 2014-15 y continuó en la siguiente.



Tras ganar el doblete de liga y copa a finales del año anterior, el equipo de la capital sufrió su primera derrota de la temporada 2015-16 a manos del Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Liga de Campeones: una dolorosa derrota por 5-0 en Baviera.

5. Rijeka, 45 partidos (2016-17)

El Rijeka fue a menudo una espina en el costado del Dinamo Zagreb | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El único club que interrumpió el dominio del Dinamo de Zagreb en la SuperSport HNL (la máxima división croata) entre 2005 y 2025 fue el HNK Rijeka, que lo logró en dos ocasiones: primero en la temporada 2016-17 y luego en la 2024-25.



Durante su triunfo en la temporada 2016-17, el Rijeka igualó el récord del Dinamo de 45 partidos invicto, una racha que se prolongó durante dos temporadas, antes de caer finalmente ante el Lokomotiva de Zagreb en la liga.



Pero terminaron con estilo. Apenas unas semanas después, el Rijeka derrotó al Dinamo por 3-1 en la final de la Copa de Croacia, sellando un doblete histórico.

4. Benfica, 48 partidos (1963-65)

El Benfica de Eusebio fue un ganador en serie | PA Images Archive/GettyImages

Hasta la temporada 2023-24, el Benfica fue el equipo que estableció el récord tras la Segunda Guerra Mundial de la racha más larga sin perder en todas las competiciones europeas. Su total alcanzó los 48 partidos, repartidos en dos temporadas.



El Benfica, dirigido por Eusébio, ganó tres trofeos entre las temporadas 1963-64 y 1964-65, incluyendo dos títulos de la primera división portuguesa y una Taça de Portugal, sumándose al éxito del bicampeón europeo de principios de la década de 1960.

3. Bayer Leverkusen, 51 partidos (2023-24)

El Leverkusen fue imparable con Xabi Alonso | Boris Streubel/GettyImages

En la temporada 2023-24, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso -el actual entrenador del Real Madrid- no solo puso fin al reinado de terror del Bayern de Múnich en la Bundesliga, sino que lo hizo convirtiéndose en el primer equipo en terminar una temporada invicto en la competición, camino de su primera Meisterschale.



Consiguieron una increíble racha de 51 partidos sin perder en todas las competiciones, impulsada por goles en los últimos minutos y una actitud de lucha constante, que incluyó llegar a la final de la Europa League.



Sin embargo, ahí fue donde terminó su increíble racha, con una derrota por 3-0 ante el Atalanta en la final, que los mantuvo a la espera de su primer título europeo desde 1988.

2. Unión Saint-Gilloise, 60 partidos (1933-35)

El Stade Joseph Marien del USG siempre ha sido una fortaleza | ANP/GettyImages

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Union Saint-Gilloise belga alcanzó la asombrosa cifra de 60 partidos invicto.



Ganaron tres títulos de primera división en tres campañas, consiguiendo el título más codiciado del país en 1933, 1934 y 1935. En ese período, cosechó 44 victorias y 16 empates antes de que su increíble racha llegara a su fin el 3 de febrero de 1935.



Cabe destacar también que esta racha se produjo antes de la introducción de las competiciones de la UEFA, lo que facilitó en gran medida mantenerse invicto.

1. Celtic, 62 partidos (1915-1917)

Willie Maley fue el primer y más exitoso entrenador del Celtic | Mirrorpix/GettyImages

El Celtic aún ostenta el récord de la racha invicta más larga en la historia del fútbol europeo, y se ha mantenido así durante más de un siglo.



Al igual que el USG, su récord solo incluye los partidos nacionales, ya que las competiciones de la UEFA no se introdujeron hasta después de la Segunda Guerra Mundial.



Sin embargo, una racha de 62 partidos invictos sigue siendo notable, con un récord de 66 partidos si se incluyen los partidos de una copa benéfica.

