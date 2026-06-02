Las rachas más largas del Big 6 sin salir campeon de la Premier League

Pasaron 22 años para que el Arsenal pudiera gritar campeón otra vez. Fueron décadas de altibajos para el equipo de Londres, que finalmente pudo alzarse con el trofeo de la Premier League el 19 de mayo de 2026. La cuestión es que los Gunners no son los únicos que atravesaron largos períodos sin ganar la liga inglesa. El dominio de unos pocos equipos relegó a varias instituciones del Big Six a extensas rachas sin títulos locales.

6. Arsenal - 0 años

Arsenal, Premier League | Julian Finney/GettyImages

Los Gunners se consagraron campeones de la Premier 2025/26 unos días antes de la última fecha, luego del empate entre el Manchester City y el Bournemouth. El último título lo habían conseguido en la temporada 2003/04 bajo el mando de Arsene Wenger.

5. Liverpool - 1 año

Liverpool Premier League Trophy Parade | Andrew Powell/GettyImages

Los Reds consiguieron el título de la Premier League en la temporada 2024/25 luego de cinco años de espera. Golearon 5-1 al Tottenham por la fecha 34 y, bajo el mando de Arne Slot, conquistaron la liga inglesa.

4. Manchester City - 2 años

Manchester City Parade | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Fueron cuatro años seguidos de títulos de la Premier para los dirigidos por Pep Guardiola. De esta manera, se convirtieron en el primer equipo en la historia del fútbol inglés en alcanzar cuatro campeonatos consecutivos. La última la levantaron en 2024, luego de una victoria por 2-1 ante el West Ham.

3. Chelsea - 9 años

Chelsea, Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Los Blues, dirigidos en ese momento por Antonio Conte, se coronaron dos jornadas antes de finalizar la temporada 2016/17 tras derrotar al West Bromwich. Fue la sexta Premier para los londinenses, cinco de ellas conquistadas en los 12 años anteriores.

2. Manchester United - 13 años

Manchester United | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Con cuatro partidos de antelación, el equipo que dirigía Sir Alex Ferguson se alzó con la vigésima Premier de su historia. El título llegó luego de una victoria por 3-0 sobre el Aston Villa, con un triplete de Robin van Persie.

1. Tottenham - 65 años

Tottenham | Evening Standard/GettyImages

Si de Premier League hablamos, la realidad es que los Spurs nunca ganaron ese título. Sin embargo, si se amplía la búsqueda a los campeonatos de Primera División, hay que remontarse a la temporada 1960/61, cuando el conjunto londinense se consagró campeón y completó el doblete al conquistar también la FA Cup.

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