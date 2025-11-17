Las reacciones de los futbolistas mexicanos tras los abucheos a Rangel y Aguirre en el México vs Uruguay

Este sábado en el Estadio TSM Corona, la selección de México se enfrentó a su similar de Uruguay en un partido de preparación pensando en el Mundial 2026, un encuentro que culminó sin anotaciones, donde lo más relevante fue la desafortunada lesión de Hirving Lozano, el desempeño y casi 'golazo' de Gilberto Mora y los constantes abucheos al guardameta de Chivas, Raúl 'Tala' Rangel, ya que la afición presente en el inmueble quería ver a Carlos Acevedo de Santos Laguna como titular, tocándole también al técnico Javier Aguirre porque gritaron ‘¡Fuera, Vasco!’.

🇲🇽México continúa sin vencer a rivales clasificados al mundial #CopaMundo2026



❌ 0-0 🇯🇵Japón



❌ 2-2 🇰🇷Corea del Sur



❌ 0-4 🇨🇴Colombia



❌ 1-1 🇪🇨Ecuador



❌ 0-0 🇺🇾Uruguay#SeleccionMexicana pic.twitter.com/644LCu5vtW — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) November 16, 2025

Sobre este tema, varios salieron a dar su punto de vista, desde el capitán del Tricolor, Edson Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Érick Sánchez, Raúl Jiménez, así como el mismo Vasco Aguirre y algunos exseleccionados, actualmente analistas, como Jorge Campos y Carlos Hermosillo, además del narrador de TUDN, Andrés Vaca.

“Hemos perdido esa unión que el mexicano suele tener”

Santi López, héroe de la Sub-17 externó con AS México su sentir por lo ocurrido en Torreón con la afición y el 'Tala' Rangel.https://t.co/UgBOGYXaCA — AS México (@ASMexico) November 17, 2025

“Lo que deja triste es jugar de local y que te abucheen, que fuera Vasco, que le griten put… al portero, eso es lo que deja triste, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”, explotó el delantero del Fulham de Inglaterra frente a Azteca Deportes.

Raul Jimenez | Jam Media/GettyImages

“Esto no puede pasar, es México, no se puede abuchear a nuestros jugadores. Si el técnico los escogió, hay que apoyarlo. (Cristian Martinoli: el guardameta debe aguantar esta clase de actitud y de este modo sacar su personalidad) ¿Aguantar qué? Estamos en México, está mal esto”, comentó el exguardameta mundialista Jorge Campos, analista de TV Azteca.

Jorge Campos | Elsa/GettyImages

“No me quiero meter mucho en eso, pero es un amigo más para nosotros, Tala es un compañero que se ha ganado su lugar para estar acá, es un jugador importante que hoy tuvo un gran encuentro. A nosotros nos toca apoyarlo, queremos que lo apoyen, es parte de nosotros”, declaró el zaguero del América, Israel Reyes.

Israel Reyes | Azael Rodriguez/GettyImages

“No soy quién para juzgar a la afición; son libres de expresarse. Manifestaron su inconformidad, no tengo autoridad para opinar de eso. Lo que yo puedo controlar lo hago y eso es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, el rendimiento, el intentar que no se lesionen. Lo otro son variables que no controlas”, lanzó el timonel Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Javier Aguirre | ANDRES HERRERA/GettyImages

“La gente de Torreón tiene que estar agradecida de que les lleven un partido de la selección. Más allá de que jueguen bien o mal, porque su equipo, Santos Laguna, no les da nada y ni ustedes van al estadio. Entonces, apoyen a la selección, por más que ustedes la vean mal, eso es lo que deben hacer”, expresó Carlos Hermosillo desde la mesa de FOX Sports.

Carlos Hermosillo | Hector Vivas/GettyImages

“Me parece ridículo que abuchees al Tala Rangel, que además no estaba teniendo un mal partido, no se equivocó, sino todo lo contrario, para mí fue uno de los mejores de la noche. Un tipo que no se equivocó en las salidas ni con los pies ni con las manos”, dijo Andrés Vaca, cronista de TUDN.

La afición en Torreón silbó a Raúl Rangel, quien fungió como titular en el México vs Uruguay por encima de Carlos Acevedo ⚽🔥



"Me parece ridículo": @Andres_Vaca_

"Es comprensible porque es un estadio en donde Acevedo es querido": @kikinfg



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/i9GoeNZKo4 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 16, 2025

“Yo creo que Tala hizo un gran trabajo hoy. Desde el medio tiempo todos lo apoyamos y es parte del trabajo. Demostró que está para ser el portero de la selección”, señaló César Montes, defensa del Lokomotiv Moscú de Rusia.

César Montes | Azael Rodriguez/GettyImages

“Es algo que no entendemos. Estando en casa, jugándole al tú por tú a una selección así, es algo que te digo, o sea, no terminamos de entender, pero bueno, estamos conscientes que nosotros tenemos que trabajar, seguir metiendo, seguir haciendo, seguir siendo muy unidos como lo hemos estado haciendo cuerpo técnico, jugadores, staff y eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante, nos va a ayudar a trabajar, a meter y a poder seguir teniendo buenos resultados”, compartió el mediocampista del América, Érick Sánchez.

Érick Sánchez | Jam Media/GettyImages

El siguiente compromiso de México es el próximo martes 18 de noviembre en el Alamodome de Houston, Texas, cuando se mida a Paraguay, calificada al Mundial 2026, cerrando así la Fecha FIFA del mes de noviembre y la actividad del combinado nacional en este 2025.