Las salidas que pudo evitar Chivas en el mercado de verano

Chivas ya está en la cima de la Liga MX tras cerrar la jornada como líder. Ahora, el club buscará llegar al cierre del semestre bajo tal condición.

Ciertamente esto no lucía del todo viable una vez que Armando González, su mejor goleador, se marchó del equipo. Sin embargo, el Guadalajara no solo supo sobreponerse a dicho golpe, sino que ademas, fueron capaces de evitar otro cuatro muy similares.

¡LE DEJARON LA BASE! 🐐



A pesar de que llegaron bombazos millonarios para desarmar las Chivas de Milito, desde Verde Valle aguantaron y rechazaron tres propuestas.



Al solo quitarle a ‘Hormiga’ González y además llevarles refuerzos, ¿Están obligados a ser campeones las Chivas? pic.twitter.com/fJrdfF8t34 — Futbol Total (@futboltotal) September 12, 2026

1. Gabriel Milito

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Fue sondeado por River Plate una vez que Eduardo Coudet se quedó fuera del club. En este caso, el mérito gira mucho más hacia la figura del entrenador. Fue el mismo Gabriel quien cerró la puerta al gigante de Argentina y declaró su lealtad al Guadalajara, evitando un golpe dramático al proyecto.

2. Raúl Rangel

Chivas v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

'Tala' tuvo sondeos de parte del fútbol de Europa. El más serio de ellos desde el Dinamo Zagreb de Croacia. Guadalajara supo aguantar las tentaciones, mismas que no llegaron a más pues las cifras para un posible traspaso de Raúl, nunca estuvieron a la altura de la exigencia del club.

3. Brian Gutiérrez

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien ha perdido peso deportivo, Gutiérrez sigue siendo un activo valioso para Chivas. Una de las empresas más fuerte en el mundo del fútbol como lo es RB, llamó al entorno del Brian para seducirle al oído. El cuadro de Verde Valle todo el tiempo apeló a la continuidad del mundialista salvo que la oferta fuese enorme y el destino fuera Europa.

4. Roberto Alvarado

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En los últimos días, Rusia ha estado tratando de llevarse al mexicano. Más de un equipo llegó a Verde Valle con al menos 15 millones de dólares para el Guadalajara y un sueldo enorme para el jugador. De momento, ambas partes han escapado de tales cifras y se mantiene con la idea de terminar el 2026 juntos de la mano.

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