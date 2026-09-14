Las salidas que pudo evitar Chivas en el mercado de verano
Chivas ya está en la cima de la Liga MX tras cerrar la jornada como líder. Ahora, el club buscará llegar al cierre del semestre bajo tal condición.
Ciertamente esto no lucía del todo viable una vez que Armando González, su mejor goleador, se marchó del equipo. Sin embargo, el Guadalajara no solo supo sobreponerse a dicho golpe, sino que ademas, fueron capaces de evitar otro cuatro muy similares.
1. Gabriel Milito
Fue sondeado por River Plate una vez que Eduardo Coudet se quedó fuera del club. En este caso, el mérito gira mucho más hacia la figura del entrenador. Fue el mismo Gabriel quien cerró la puerta al gigante de Argentina y declaró su lealtad al Guadalajara, evitando un golpe dramático al proyecto.
2. Raúl Rangel
'Tala' tuvo sondeos de parte del fútbol de Europa. El más serio de ellos desde el Dinamo Zagreb de Croacia. Guadalajara supo aguantar las tentaciones, mismas que no llegaron a más pues las cifras para un posible traspaso de Raúl, nunca estuvieron a la altura de la exigencia del club.
3. Brian Gutiérrez
Si bien ha perdido peso deportivo, Gutiérrez sigue siendo un activo valioso para Chivas. Una de las empresas más fuerte en el mundo del fútbol como lo es RB, llamó al entorno del Brian para seducirle al oído. El cuadro de Verde Valle todo el tiempo apeló a la continuidad del mundialista salvo que la oferta fuese enorme y el destino fuera Europa.
4. Roberto Alvarado
En los últimos días, Rusia ha estado tratando de llevarse al mexicano. Más de un equipo llegó a Verde Valle con al menos 15 millones de dólares para el Guadalajara y un sueldo enorme para el jugador. De momento, ambas partes han escapado de tales cifras y se mantiene con la idea de terminar el 2026 juntos de la mano.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.