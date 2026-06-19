Las selecciones ya clasificadas y eliminadas a los 16avos de final del Mundial 2026

La jornada uno del Mundial 2026 nos dejó grandes emociones. Los debuts prometedores de México y Estados Unidos, venciendo y goleando a Sudáfrica y Paraguay respectivamente, las goleadas de Alemania y Argentina, los triunfos de Francia e Inglaterra hablaron en pro de lo esperado.

Por otro lado, tenemos los empates de Brasil, España, Países Bajos y Portugal, que comprometieron de gran manera, si bien no el pase a los 16avos de final del Mundial 2026, sí el liderato de su grupo, lo cual puede ser un factor importante a tomar en cuenta, debido a los rivales que se van a enfrentar.

Este jueves 18 de junio del 2026, arrancó la jornada número dos del Mundial 2026, con un empate a un gol entre Chequia y la selección de Sudáfrica, seguimos con un par de goleadas, el 4-1 de Suiza sobre la selección de Bosnia y Herzegovina, el humillante 6-0 de Canadá sobre la selección de Catar y el apretdo triunfo de México ante Corea del Sur.

Un 1-0 frío, calculador, para muchos, un tanto tedioso, pero que le sirvió a los dirigidos por Javier Aguirre para asegurar su boleto a los 16avos de final por el Mundial 2026. Dejando atrás el trago amargo sufrido en Catar 2022, cuando quedaron eliminados en plena fase de grupos.

Equipos clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026

Tras ganar sus primeros dos encuentros, logrando un total de tres goles a favor y cero en contra, derrotando al único rival que podría alcanzarlos en puntos en la última jornada, México aseguró su boleto a los 16avos de final como líder de su grupo

MEX 🇲🇽 1-0 🇰🇷 KOR (FT) - 🇲🇽 México es la PRIMERA selección que se asegura el primer puesto de grupo en el Mundial 2026. Y, por PRIMERA vez en TODA su historia mundialista, certifica matemáticamente el liderato del grupo con sólo DOS partidos disputados de la fase de grupos. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 19, 2026

Otra buena noticia para el conjunto tricolor es que pase lo que pase jugarán los 16avos de final en la cancha del estadio Azteca. Y, en caso de avanzar a octavos de final, estos también se disputarían en el cóloso de Santa Úrsula.

Por otro lado, la selección de Suiza también estaría muy cerca de amarrar su pase a la siguiente ronda. Solo un verdadero milagro (o una tragedia, según querramos verlo), le quitaría a los suizos la posibilidad de avanzar a los 16avos de final, ya sea como segundos, o incluso como líderes de su grupo.

Hasta el momento, nadie está oficialmente eliminado. Sin embargo, selecciones como Bosnia y Herzegovina o Catar, precisan de algo que raya en lo imposible para poder clasificar a la siguiente ronda.

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