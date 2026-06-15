Las tres modificaciones que alista la selección mexicana para el duelo ante Corea del Sur

La selección mexicana tuvo un buen debut en la Copa del Mundo venciendo a Sudáfrica. Si bien es cierto que la calidad del juego desarrollado no fue la mejor, los tres puntos llegaron. El siguiente cruce será ante Corea del Sur, para muchos, el rival directo por el liderato.

Para dicho encuentro, el cuadro que comanda Javier Aguirre deberá mover el once inicial. Una modificación es obligada por temas de suspensión. Sin embargo, se analizan un par de movimientos adicionales en el equipo que enfrentará a la escuadra de Asia.

CAMBIOS EN EL 11 💥



México no repetiría alineación frente a Corea del Sur, se harían 3 movimientos.



🔁 De acuerdo con Rubén Rodríguez, Edson Álvarez tomará el lugar de César Montes



Además, Gilberto Mora iniciará en lugar de Fidalgo o Brian Gutiérrez, y Jorge Sánchez por Reyes. pic.twitter.com/oQ1p3Gjwm9 — Futbol Total (@futboltotal) June 13, 2026

1. Edson Álvarez

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

El capitán de México va a la cancha para tomar el puesto de César Montes en la defensa central. El zaguero antes mencionado recibió la tarjeta roja sobre el cierre del encuentro ante Sudáfrica, por lo que no será elegible en contra de Corea. Esta es una oportunidad enorme para un Álvarez que no fue de la partida inicial en el debut debido a su falta de ritmo.

2. Jorge Sánchez

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Israel Reyes, quien fue el lateral derecho titular en contra de los africanos terminó el juego con lo justo. Siendo el caso, es posible que el jugador del América pueda ir al banco en contra del Corea del Sur y sea Jorge Sánchez quien tome su sitio en el campo. Esto no será un reto menor, pues cabe señalar que el hombre del PAOK defendería la banda que ataque la estrella surcoreana, Son Heung-Min.

3. Gilberto Mora

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Brian Gutiérrez dejó algunas dudas y el cuerpo técnico no descarta dejarle en el banco en contra de los coreanos. Su reemplazo natural, tal como fue en el juego contra Sudáfrica es Gilberto Mora. Esta sería la oportunidad que tanto el jugador, como todo el entorno del fútbol en México han esperado para que el media punta dé al mundo una muestra de su talento.

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