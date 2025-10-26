Marcus Sorg, que dirigió al Barcelona en el Clásico de LaLiga por la suspensión de Hansi Flick, fue el encargado de atender la conferencia de prensa tras el partido y por supuesto salió en defensa de su joven estrella, Lamine Yamal, que no mostró su mejor cara en el Santiago Bernabéu.

“Puede ser que le haya afectado (los pitos). Quizá un poco. Porque está aprendiendo a lidiar con el público, los silbidos... Es un proceso”, reconoció el asistente de Flick. “Es cierto que normalmente está muy motivado y hoy no fue muy fácil para él”.

El Real Madrid se impuso 2-1 ante los catalanes este domingo, para poner fin a una racha de cuatro derrotas en el Clásico de la liga española. El triunfo les permitió, además, ampliar su ventaja en el liderato de la tabla.

Aunque no tuvieron a su técnico en el banquillo y llegaron con las bajas de Robert Lewandowski y Raphinha –entre otros- por lesiones, Sorg hizo una autocrítica tras el choque y no se permitió excusas.

“Hemos cometido más errores de los que estamos acostumbrados. Es verdad que hemos defendido muy bajo. En el último tercio, nuestro poder de penetración no nos permitió crear más oportunidades”, apuntó. “Al final lo hemos intentado todo. Hemos jugado con dos defensas al final, pero sabíamos que el Madrid es muy bueno a la contra. Y no tuvimos las suficientes ocasiones para marcar un segundo gol”.

Marcus Sorg: “Debemos ayudar a Lamine para sacar su mejor versión”

Lamine Yamal no pudo mostrar su mejor nivel en el Clásico Real Madrid-Barcelona | Mateo Villalba/GettyImages

Sobre Yamal, el técnico del Barcelona recordó que viene de una lesión y que por su juventud, todavía necesita trabajo y orientación para mantener su mejor nivel.

“Viene de una lesión. Necesita ritmo, partidos... Es normal. Tiene 18 años y hay que darle tiempo y ayudarle”, matizó Sorg, que subrayó la defensa que le hizo el Real Madrid a su joven estrella. “Es normal, los rivales lo intentan todo contra él y para defender bien se adaptan. Sinceramente, no me he dado cuenta de lo que ocurrió al final del partido. No sé quien ha empezado. Había mucha gente en los banquillos, gritando”.

“Hay que trabajar más y ayudarle para sacar la mejor versión sobre el campo. No ha sido fácil, pero hablamos en el descanso para buscar más uno para uno. Han sido mejores que nosotros, hay que aceptarlo. A veces los defensas están bien y hay que aceptarlo”, reconoció.

También habló sobre lo que significó la ausencia de Lewandowski y el experimento con Marcis Rashford como 9: “Lewandowski es un delantero centro de referencia, le echamos de menos. Pero tenemos que ceñirnos a la situación. En el fútbol hay lesiones. No queremos quejarnos de nada. De árbitros, de lesiones... La temporada es larga. Quedan 28 partidos más y no nos preocupa. Queda mucho”.

“Con respecto a Rashford, queríamos cambiar la estructura, darles más deberes a los defensas. Era importante cambiar algo. Por eso cambiamos atrás. Para intentar algo. Hay que ser sinceros y admitir que no ha funcionado”.