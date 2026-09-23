Lesión de Christensen: ¿cuánto tiempo estará de baja con el FC Barcelona?

Durante la victoria por 3-1 del FC Barcelona ante el Sevilla, en la séptima fecha de LaLiga 2026/27, Andreas Christensen tuvo que abandonar el campo de juego después de sufrir molestias tras una acción con Robbie Ure. Los servicios médicos del conjunto azulgrana recomendaron su sustitución y el futbolista dejó el Ramón Sánchez-Pizjuán con evidentes signos de preocupación.

Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. El club catalán informó que el jugador estará fuera durante las próximas semanas, aunque evitó establecer una fecha concreta para su regreso.

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Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Andreas Christensen sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Será baja durante las próximas semanas y su evolución marcará su… pic.twitter.com/2BxTSzEI5X — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 20, 2026

Entre cuatro y seis semanas de baja

Las primeras estimaciones sitúan la recuperación de Christensen en entre cuatro y seis semanas, aunque existe la posibilidad de que el período de baja se extienda hasta cerca de dos meses.

El danés llegaba a este tramo de la temporada con más minutos y buenas sensaciones. Ahora deberá frenar su actividad y centrarse en la recuperación, a la espera de conocer cuándo podrá volver a estar disponible para Hansi Flick.

Ocho partidos que podría perderse

Si el tiempo de recuperación se extiende hasta el plazo máximo estimado, el defensor podría perderse ocho partidos: cinco de LaLiga, incluido el Clásico frente al Real Madrid, y tres de la UEFA Champions League 2026/27, entre ellos, el cruce con el Paris Saint-Germain.

El objetivo más prudente podría situarse después del próximo parón internacional de noviembre. El blaugrana se enfrentará al Villarreal el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, un encuentro que podría coincidir con el regreso del jugador si su recuperación avanza sin complicaciones.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Paciencia con su recuperación

El Barcelona no quiere acelerar los tiempos y seguirá de cerca la evolución de la lesión antes de determinar cuándo Christensen podrá reincorporarse al trabajo competitivo. Tras las lágrimas del defensor en Sevilla, el club deberá esperar su evolución para conocer si podrá regresar dentro del plazo inicial de cuatro a seis semanas o si finalmente necesitará más tiempo.

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