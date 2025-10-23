Lesionados y sancionados de América vs Mazatlán

El Club América visitará al Mazatlán FC en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y buscarán volver a en racharse, luego de que a mitad de semana lograran el triunfo sobre la franja en el tiempo añadido.

De esa manera, el cuadro capitalino quiere seguir compitiendo por el liderato general y buscan sumar de a tres unidades. Por su parte, el cuadro de la ‘Perla del Pacífico’ es décimo cuarto lugar de la clasificación y nuevamente están mostrando un bajo nivel de juego.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto azulcrema para este partido.

Cáceres cumplió sus sanción de un partido por acumulación de tarjetas amarillas ante Puebla | Jam Media/GettyImages

Lesionados de América para enfrentarse a Mazatlán

Henry Martín podría entrar en la convocatoria ante Mazatlán | Manuel Velasquez/GettyImages

Apenas a mitad de semana en el enfrentamiento ante el Club Puebla, el conjunto de la Ciudad de México sufrió las ausencias de muchos jugadores por lesión: Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, José Zúñiga, Isaías Violante, Henry Martín y Dagoberto Espinoza.

Los de Coapa podrían no contar con Alejandro Zendejas, quienes salieron con molestias ante Cruz Azul es duda para este fin de semana.

Dagoberto Espinoza es baja hasta el próximo año por su lesión de rodilla, en el caso de Erick Sánchez, Isaías Violante y José Zúñiga son casos de molestias y todo dependerá de su evolución.

En el caso de Henry Martín el capitán podría volver a la convocatoria y poder ver algunos minutos de acción.

Además, hay que considerar que, Álvaro Fidalgo no ha estado al 100 por ciento físicamente desde hace poco más de un mes y en ocasiones le han tenido que dosificar los minutos de juego.



Suspendidos de América para enfrentarse a Mazatlán

Alejandro Zendejas está condicionado con cuatro amarillas | Manuel Velasquez/GettyImages

El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro morado por motivos de sanción.

Alejandro Zendejas es el único jugador que está condicionado con cuatro tarjetas amarillas y si llega a recibir una más en la fase regular será suspendido un partido.

