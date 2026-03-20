Lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentarse a Chivas
Los Rayados del Monterrey tienen frente a sí mismos un encuentro por demás complicado contra el superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX y es que este sábado 21 de marzo recibirán a las Chivas de Guadalajara en búsqueda de tres puntos que los hagan escalar posiciones en la clasificación general del torneo.
Los de la Pandilla llegan mermados a este encuentro, una vez más por el tema de las lesiones y es que en el encuentro de la Concachampions, dos de sus hombres claves tuvieron que salir de cambio por problemas musculares y aparentemente no estarán para este duelo.
Los regios tienen una racha muy mala en el Estadio BBVA contra los rojiblancos y es que a pesar de que en su último partido ganaron, desde que se inauguró el Gigante de Acero, solo han podido ganar en dos ocasiones.
Lesionados de Monterrey para enfrentarse a Chivas
Las lesiones han aquejado fuertemente a los Rayados durante este torneo, han perdido jugadores de sumar importancia y las bajas siguen sumándose conforme pasan los encuentros, como es el caso de lo que sucedió posterior a su partido contra Cruz Azul en la CONCACAF Champions League.
Víctor Guzmán y Alonso Aceves, ambos defensores centrales, tuvieron que ser sustituidos en el encuentro debido a molestias musculares, que en palabras del entrenador Nicolás Sánchez, pareciera no ser algo de gravedad, pero el club aún no ha dado información al respecto. A esto se le suma Iker Fimbres, quien no participó en la eliminación de su equipo debido a un problema en el tobillo derecho.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Iker Fimbres
Lesión sindesmosis en tobillo derecho
En recuperación
Finales de marzo
Víctor Guzmán
Muscular
En valoración
Sin fecha confirmada
Alonso Aceves
Muscular
En valoración
Sin fecha confirmada
Sancionados de Monterrey para enfrentarse a Chivas
Además de aparentemente enfrentar problemas físicos, el defensor central Víctor Guzmán, no podría estar en este encuentro puesto que en el partido contra los Bravos de Juárez que terminó empatado a dos goles, se fue expulsado de una manera un tanto infantil.
En el primer tiempo, apenas al minuto 26, cometió una falta sobre Luca Dupuy que ameritó su primera sanción y fue al minuto 58 cuando el 'Gato' Ortíz decidió mostrarle el segundo cartón amarillo luego de propinarle un jalón al mismo Luca cuando tenía oportunidad de irse contra el arquero.
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