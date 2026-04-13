Lesionados y sancionados del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán este martes 14 de abril el segundo juego de una serie apasionante de cuartos de final de Champions League. El sorpresivo triunfo por 2 a 0 a favor de los colchoneros en la ida le da cierta ventaja al equipo de Simeone, pero en frente estará el Barca de Flick, por lo que nada está definido.

Si algo tienen en común ambos rivales es que no llegan con toda su plantilla a disposición. Tanto el Atlético como el conjunto culé sufren por jugadores sancionados, otros lesionados y algunos pocos en duda hasta pocas horas antes de que comience a rodar el balón.

Lesionados del Atlético de Madrid

Las bajas confirmadas por lesión para el equipo de Diego Pablo Simeone son dos. El primero de ellos es Dávid Hancko, una de las grandes apariciones colchoneras en esta temporada. El central eslovaco sufrió un esguince de tobillo y se perderá la vuelta. El otro es Pablo Barrios, afectado por una lesión muscular de larga data.

A ellos se les suman las dudas sobre Jan Oblak, José María Giménez y Johnny Cardoso, de quienes se estima que no serán titulares, aunque podrían ocupar un lugar entre los suplentes.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Pablo Barrios Lesión muscular Descartado Incierta Dávid Hancko Esguince de tobillo Descartado Incierta Jan Oblak Distensión muscular En duda Incierta Johnny Cardoso Molestia en el muslo izquierdo En duda Incierta José María Giménez Molestia muscular En duda Inciera

Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Suspendidos del Atlético de Madrid

Marc Pubill es el único jugador suspendido del Atlético por acumulación de amarillas.

Lesionados del Barcelona

Del lado blaugrana son tres los futbolistas descartados para la revancha. El más importante de ellos, Raphinha, padece una lesión en el muslo desde finales de marzo que le impidió también estar en la ida.

Al brasileño se le suman Marc Bernal, con un esguince de tobillo, y Andreas Christensen, a quien una rotura de ligamentos cruzados sufrida en diciembre lo dejó fuera de la temporada.

En la sección "en duda" se encuentra Frenkie de Jong, afectado por una sobrecarga en el bíceps femoral. Ronald Araujo tampoco llega al 100%, pero todo indica que será titular.

FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Raphinha Lesión en el muslo Descartado Incierta Marc Bernal Esguince de tobillo Descartado Incierta Andreas Christensen

Rotura de ligamentos cruzados Descartado 30/04/26 Frenkie de Jong Bíceps femoral de la pierna derecha En duda Incierta

Suspendidos del Barcelona

Pau Cubarsí no podrá ser de la partida luego de ver la tarjeta roja en el primer tiempo del partido de ida.

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