Skip to main content
Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

Ambos equipos llegan con jugadores suspendidos y con dudas en el once inicial a esta vuelta de cuartos
Daniel Szwarc|
Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg
Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán este martes 14 de abril el segundo juego de una serie apasionante de cuartos de final de Champions League. El sorpresivo triunfo por 2 a 0 a favor de los colchoneros en la ida le da cierta ventaja al equipo de Simeone, pero en frente estará el Barca de Flick, por lo que nada está definido.

Si algo tienen en común ambos rivales es que no llegan con toda su plantilla a disposición. Tanto el Atlético como el conjunto culé sufren por jugadores sancionados, otros lesionados y algunos pocos en duda hasta pocas horas antes de que comience a rodar el balón.

Lesionados del Atlético de Madrid

Las bajas confirmadas por lesión para el equipo de Diego Pablo Simeone son dos. El primero de ellos es Dávid Hancko, una de las grandes apariciones colchoneras en esta temporada. El central eslovaco sufrió un esguince de tobillo y se perderá la vuelta. El otro es Pablo Barrios, afectado por una lesión muscular de larga data.

A ellos se les suman las dudas sobre Jan Oblak, José María Giménez y Johnny Cardoso, de quienes se estima que no serán titulares, aunque podrían ocupar un lugar entre los suplentes.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Pablo Barrios

Lesión muscular

Descartado

Incierta

Dávid Hancko

Esguince de tobillo

Descartado

Incierta

Jan Oblak

Distensión muscular

En duda

Incierta

Johnny Cardoso

Molestia en el muslo izquierdo

En duda

Incierta

José María Giménez

Molestia muscular

En duda

Inciera

David Hancko
Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Suspendidos del Atlético de Madrid

Marc Pubill es el único jugador suspendido del Atlético por acumulación de amarillas.

Lesionados del Barcelona

Del lado blaugrana son tres los futbolistas descartados para la revancha. El más importante de ellos, Raphinha, padece una lesión en el muslo desde finales de marzo que le impidió también estar en la ida.

Al brasileño se le suman Marc Bernal, con un esguince de tobillo, y Andreas Christensen, a quien una rotura de ligamentos cruzados sufrida en diciembre lo dejó fuera de la temporada.

En la sección "en duda" se encuentra Frenkie de Jong, afectado por una sobrecarga en el bíceps femoral. Ronald Araujo tampoco llega al 100%, pero todo indica que será titular.

Frenkie de Jong
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Raphinha

Lesión en el muslo

Descartado

Incierta

Marc Bernal

Esguince de tobillo

Descartado

Incierta

Andreas Christensen

Rotura de ligamentos cruzados

Descartado

30/04/26

Frenkie de Jong

Bíceps femoral de la pierna derecha

En duda

Incierta

Suspendidos del Barcelona

Pau Cubarsí no podrá ser de la partida luego de ver la tarjeta roja en el primer tiempo del partido de ida.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE

Published | Modified
Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

Home/Futbol