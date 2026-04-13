Lesionados y sancionados del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona
El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán este martes 14 de abril el segundo juego de una serie apasionante de cuartos de final de Champions League. El sorpresivo triunfo por 2 a 0 a favor de los colchoneros en la ida le da cierta ventaja al equipo de Simeone, pero en frente estará el Barca de Flick, por lo que nada está definido.
Si algo tienen en común ambos rivales es que no llegan con toda su plantilla a disposición. Tanto el Atlético como el conjunto culé sufren por jugadores sancionados, otros lesionados y algunos pocos en duda hasta pocas horas antes de que comience a rodar el balón.
Lesionados del Atlético de Madrid
Las bajas confirmadas por lesión para el equipo de Diego Pablo Simeone son dos. El primero de ellos es Dávid Hancko, una de las grandes apariciones colchoneras en esta temporada. El central eslovaco sufrió un esguince de tobillo y se perderá la vuelta. El otro es Pablo Barrios, afectado por una lesión muscular de larga data.
A ellos se les suman las dudas sobre Jan Oblak, José María Giménez y Johnny Cardoso, de quienes se estima que no serán titulares, aunque podrían ocupar un lugar entre los suplentes.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Pablo Barrios
Lesión muscular
Descartado
Incierta
Dávid Hancko
Esguince de tobillo
Descartado
Incierta
Jan Oblak
Distensión muscular
En duda
Incierta
Johnny Cardoso
Molestia en el muslo izquierdo
En duda
Incierta
José María Giménez
Molestia muscular
En duda
Inciera
Suspendidos del Atlético de Madrid
Marc Pubill es el único jugador suspendido del Atlético por acumulación de amarillas.
Lesionados del Barcelona
Del lado blaugrana son tres los futbolistas descartados para la revancha. El más importante de ellos, Raphinha, padece una lesión en el muslo desde finales de marzo que le impidió también estar en la ida.
Al brasileño se le suman Marc Bernal, con un esguince de tobillo, y Andreas Christensen, a quien una rotura de ligamentos cruzados sufrida en diciembre lo dejó fuera de la temporada.
En la sección "en duda" se encuentra Frenkie de Jong, afectado por una sobrecarga en el bíceps femoral. Ronald Araujo tampoco llega al 100%, pero todo indica que será titular.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Raphinha
Lesión en el muslo
Descartado
Incierta
Marc Bernal
Esguince de tobillo
Descartado
Incierta
Andreas Christensen
Rotura de ligamentos cruzados
Descartado
30/04/26
Frenkie de Jong
Bíceps femoral de la pierna derecha
En duda
Incierta
Suspendidos del Barcelona
Pau Cubarsí no podrá ser de la partida luego de ver la tarjeta roja en el primer tiempo del partido de ida.