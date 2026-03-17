Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United

La serie quedó completamente abierta. El empate 1-1 en Inglaterra dejó todo por resolverse y este miércoles el Barcelona recibirá al Newcastle United en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick buscará dar el paso a cuartos y seguir soñando con volver a levantar la orejona, algo que no consigue desde hace 11 años.

A continuación, repasamos el estado de los jugadores lesionados y sancionados del equipo blaugrana para este partido.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Newcastle

Robert Lewandowski fue el primero en reaparecer después de la fractura ósea que sufrió en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo frente al Villarreal. El delantero polaco ya juega con una máscara protectora y volvió a la titularidad en los últimos partidos. De hecho, estuvo desde el inicio en el duelo ante el Sevilla, por lo que todo indica que también podría ser parte del equipo en el choque decisivo ante los ingleses.

Otra buena noticia para Flick fue el regreso de Gavi. El mediocampista volvió a sumar minutos después de 203 días sin jugar y reapareció en el tramo final del encuentro frente al Sevilla. El canterano incluso llevó el brazalete de capitán en su regreso y dejó buenas sensaciones en los minutos que disputó.

Por lo tanto, la enfermería del Barça poco a poco empieza a tener algunas altas. Ahora bien, ¿quiénes siguen de baja? Todavía es un número alto y preocupante. Uno de los casos es el de Jules Koundé, que sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo y tuvo que salir a los diez minutos del partido frente al Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Se estima que estará varias semanas fuera, por lo que difícilmente pueda estar en el duelo ante el Newcastle.

Su reemplazante en aquel encuentro, Alejandro Baldé, también terminó lesionado. El lateral español fue diagnosticado con una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo y el tiempo estimado de recuperación es de unas cuatro semanas, por lo que recién podría regresar a principios de abril.

🚨 BALDE, 4 SEMANAS de BAJA por una lesión en el bíceps femoral distal.



🤕 Koundé sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. pic.twitter.com/mu75nmwBtX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 4, 2026

Otro de los ausentes es Frenkie de Jong. El mediocampista neerlandés sufrió una rotura del bíceps distal de la pierna derecha durante un entrenamiento y estará entre cinco y seis semanas fuera de las canchas. La lesión se produjo el 26 de febrero y lo deja sin posibilidades de estar en los compromisos de estas semanas.

El último caso es el de Andreas Christensen. El defensor arrastra una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento a finales de diciembre. La recuperación demandará varios meses y el club no espera su regreso hasta la próxima temporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Jules Koundé Lesión muscular Descartado Principio de abril Alejandro Balde Lesión muscular Descartado Principio de abril Frenkie de Jong Lesión muscular Descartado Principio de abril Andreas Christensen Rotura parcial de ligamento cruzado Descartado Incierta

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Newcastle

El equipo dirigido por Hansi Flick no tiene futbolistas suspendidos para este encuentro.

Lamine Yamal, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

No obstante, hay varios jugadores al límite de tarjetas. Lamine Yamal, Fermín López, Marc Casadó y Gerard Martín están apercibidos y una nueva amonestación los dejaría fuera de un eventual partido de cuartos de final. El caso más delicado es el del goleador, que ya acumula cuatro amarillas en el torneo.

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